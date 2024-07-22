Директор школы в Мангистау заставлял подчиненных оплачивать его штрафы

В Мангистау директор учреждения «Специальная школа №3» ежемесячно незаконно собирал деньги с подчинённых и заставляли их оплачивать наложенные на него административные штрафы. Прокуратура Мангистауской области начала расследование, сообщает пресс-служба ведомства.

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Прокуратурой Мунайлинского района по результатам проверки КГУ «Специальная школа №3» выявлен ряд нарушений закона со стороны руководства учреждения. Так, руководством школы на ежемесячной основе осуществлялся незаконный сбор денежных средств с подчиненных работников посредством мобильных приложений «Kaspi bank» и «Halyk bank».

Кроме того, установлены факты незаконного перечисления денежных средств на основании издания формальных приказов и начисления завышенных премий отдельным лицам. Также директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы.