Директор школы в Мангистау заставлял подчиненных оплачивать его штрафы

В Мангистау директор учреждения «Специальная школа №3» ежемесячно незаконно собирал деньги с подчинённых и заставляли их оплачивать наложенные на него административные штрафы. Прокуратура Мангистауской области начала расследование, сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратурой Мунайлинского района по результатам проверки КГУ «Специальная школа №3» выявлен ряд нарушений закона со стороны руководства учреждения. Так, руководством школы на ежемесячной основе осуществлялся незаконный сбор денежных средств с подчиненных работников посредством мобильных приложений «Kaspi bank» и «Halyk bank».
Кроме того, установлены факты незаконного перечисления денежных средств на основании издания формальных приказов и начисления завышенных премий отдельным лицам. Также директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы.
По факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении должностных лиц указанной спецшколы начато досудебное расследование по статье 361 УК РК, - сообщает прокуратура Мангистауской области.
Комментарии2 комментарий(ев)