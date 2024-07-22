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22.07.2024, 13:35

Самый дешевый проезд на автобусе в Казахстане зафиксирован в Актау

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

В официальном Telegram-канале Бюро национальной статистики АСПР РК рассказали, сколько платят жители городов Казахстана за проезд в автобусах.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Аналитики сообщили о действующих тарифах на проезд в общественном транспорте в городах Казахстана.

Согласно данным Бюро национальной статистики, самая распространенная стоимость проезда городским автобусом составляет 80 тенге и применяется в Актобе, Атырау, Жезказгане, Конаеве, Семее и Талдыкоргане.
Дешевле всего проезд городским автобусом обходится жителям городов Актау, Шымкент и Туркестан – 70 тенге.


По 100 тенге оплачивают при проезде на городском транспорте жители Алматы, Кокшетау, Караганды, Костаная, Уральска, Павлодара и Петропавловска.

Отметим, кроме городов Актау, Конаев и Туркестан, стоимость указана при оплате транспортной картой или QR, - говорится в сообщении.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Уже понеслось... из новостей, в Алматы и Астане повышается проезд. Нас будут * уравнивать * с столицами по оплате ?
22.07.2024, 14:06
Кинст
Кинст
Считаю, что сравнивать Актау, к примеру, с Карагандой по меньшей мере не корректно. Это разные по площади и пассажиропотоку города. Караганда по величине как 4 Актау, а автобусных маршрутов там в разы больше. Про Астану, Алмату вообще молчу.
22.07.2024, 09:48
Галина63
Галина63
Извините, не точная информация. По 70 платят только у кого есть карты и сотовые телефоны. А, сколько людей едут по 100 тенге, не считали? Я в день по два раза еду на автобусах и вижу, что третья часть людей платят налом по 100 тенге.
22.07.2024, 09:22
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Закинули наживку- как жители воспримут* неравенство* в оплате проезда и подымут цену.
22.07.2024, 08:52
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