Самый дешевый проезд на автобусе в Казахстане зафиксирован в Актау

В официальном Telegram-канале Бюро национальной статистики АСПР РК рассказали, сколько платят жители городов Казахстана за проезд в автобусах.
Аналитики сообщили о действующих тарифах на проезд в общественном транспорте в городах Казахстана.
Согласно данным Бюро национальной статистики, самая распространенная стоимость проезда городским автобусом составляет 80 тенге и применяется в Актобе, Атырау, Жезказгане, Конаеве, Семее и Талдыкоргане.
Дешевле всего проезд городским автобусом обходится жителям городов Актау, Шымкент и Туркестан – 70 тенге.
По 100 тенге оплачивают при проезде на городском транспорте жители Алматы, Кокшетау, Караганды, Костаная, Уральска, Павлодара и Петропавловска.
Отметим, кроме городов Актау, Конаев и Туркестан, стоимость указана при оплате транспортной картой или QR, - говорится в сообщении.
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