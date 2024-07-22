Самый дешевый проезд на автобусе в Казахстане зафиксирован в Актау

В официальном Telegram-канале Бюро национальной статистики АСПР РК рассказали, сколько платят жители городов Казахстана за проезд в автобусах.

Фото из архива Lada.kz

Аналитики сообщили о действующих тарифах на проезд в общественном транспорте в городах Казахстана.

Согласно данным Бюро национальной статистики, самая распространенная стоимость проезда городским автобусом составляет 80 тенге и применяется в Актобе, Атырау, Жезказгане, Конаеве, Семее и Талдыкоргане.

Дешевле всего проезд городским автобусом обходится жителям городов Актау, Шымкент и Туркестан – 70 тенге.



По 100 тенге оплачивают при проезде на городском транспорте жители Алматы, Кокшетау, Караганды, Костаная, Уральска, Павлодара и Петропавловска.