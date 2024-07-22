В Актау разыскивают пропавшего солдата

Пропавший военнослужащий - рядовой срочной службы воинской части № 6656 не вернулся из увольнения. Его разыскивают волонтеры движения «LIDER.KZ», ДЧС региона и полиция области.

Иллюстративное фото

По данным «LIDER.KZ» и ДЧС региона, в Актау без вести пропал 18-летний солдат-срочник Нурлыжан Пусерманов.

Военнослужащий рядовой срочной службы воинской части № 6656 не вернулся вчера, 21 июля, из увольнения до 18:00.

Приметы: среднего телосложения, волосы черные, короткие. Был одет в камуфляж.

Всех, кто его видел, просят обращаться по номерам: 8 778 930 3231, 8 700 911 72 92 или 102.