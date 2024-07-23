Где отключат воду и электроэнергию в Актау 23 июля

Редакция Lada.kz узнала, будут ли сегодня, 23 июля, в Актау плановые отключения электроэнергии и питьевой воды.

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В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили питьевую воду.

Так, подачу питьевой воды отключили в 21 доме в 9 микрорайоне в связи с ремонтными работами. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 14.00.

В связи с ремонтными работами питьевое водоснабжение отключено в следующих домах: в доме №5 14 микрорайона, ориентировочно до 12:00; в доме №10 13 микрорайона, ориентировочно до 17:00; в доме №8 27 микрорайона, ориентировочно до 15:00.

Также без питьевой воды сегодня остались жители 3А микрорайона. Под ограничением дома №№ 23, 26, 27, 30, здание «АткАрна», типография, ЦОН, «KazTransCom». Ориентировочно до 17.00.

Кроме того, в ГКП «КЖСА» сообщили об отключении технической воды в домах №№ 21, 22, 23 в 26 микрорайоне. Подача воды была прекращена в связи с ремонтом трубопровода. Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 20.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 23 июля, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.