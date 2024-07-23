В Актау работал светофор с неправильными цветовыми сигналами

В редакцию lada.kz обратилась жительница областного с центра с жалобой на неправильно работающий светофор в 30 микрорайоне. По словам женщины, «зеленый» и «красный» цвета перепутаны местами. В полиции региона прокомментировали ситуацию.

стоп кадр из видео

Вместо красного горит зеленый, и наоборот. Так жительница города описала проблему со светофором.

«Когда горит зеленый, машины едут. Я переживаю, что какой-нибудь ребенок не сообразит, что техника неправильно работает, выскочит на дорогу. Это же опасно. Если не хотят чинить, пусть хотя бы отключили. Мы уже обращались с этими просьбами, но все игнорируют», - рассказали жители 30 микроайона.

В департаменте полиции на наш запрос сообщили, что специалисты уже выехали по данному адресу, чтобы наладить работу светофора.