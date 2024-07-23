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23.07.2024, 15:52

Оборвалась цепь: жители 7 микрорайона Актау требуют восстановить качели

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Жительница дома №5 в 7 микрорайоне требует восстановить качели, на которых оборвалась цепь, в результате чего ребёнок получил травмы. По словам женщины, после инцидента качели сняли, но восстанавливать их так никто и не стал. В городском акимате заявили, что на следующей неделе качели будут реставрированы.

Фото жительницы 7 микрорайона
Фото жительницы 7 микрорайона

В редакцию Lada.kz обратилась жительница дома №5 в 7 микрорайоне, ребенок которой пострадал, катаясь на качелях на детской площадке во дворе дома. Она рассказала, что после публикации о пострадавшем ребенке на сайте Lada.kz качели сразу же сняли. Однако ее ремонтировать не спешат.

Спасибо, благодаря вам качели сняли в тот же день, когда вышла публикация. Так они решили  проблему. И вот уже пошла третья неделя, как детская площадка без качели. Они и не собираются ее делать, они просто ее сняли. Вот так решаются проблемы в нашем городе, - сказала жительница города.

В городском акимате прокомментировали жалобу жительницы.

На следующей неделе качели будут отреставрированы, - заявили в отделе жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, жительница 5 дома 7 микрорайона Диана рассказала, что неприятный инцидент с ее 12-летним сыном произошел 30 июня. На детской площадке во дворе дома оборвалась цепь на качелях в тот момент, когда на них находился ребёнок. Ребёнок упал и получил травмы. 

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