Посетить кожвендиспансер в Актау не могут люди с ограничеными возможностями

Мать 11-летнего мальчика с ограниченными возможностями рассказала о том, с каким трудом ей приходится посещать аллергологов в кожвендиспансере. В здании нет пандусов и ребенка вместе с коляской помогают поднять случайные прохожие. В медицинском учреждении рассказали о том, планируют ли создавать адаптивную среду для лиц с ограниченными возможностями.

фото с сайта el.kz

По словам женщины, кожвендиспансер она с сыном посещает, как минимум, три раза в год. И каждый визит сталкивается с проблемой его транспортировки.

«Ему уже 11 лет. Самостоятельно поднять коляску по лестнице я не в состоянии. Прошу всегда медперсонал, либо кто есть поблизости. Это крайне тяжело. Даже несколько человек иногда помогают. И для ребенка всегда такой поход - травма. Много раз просила, говорила - толку нет. Это, кажется, единственное медицинское учреждение, где не предусмотрен вообще никакой пандус», - рассказала мать мальчика.

В медицинском учреждении разъяснили, что пандусы у их здания есть, правда, находятся они у черного входа и тоже не очень приспособлены для инвалидных колясок.