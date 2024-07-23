Посетить кожвендиспансер в Актау не могут люди с ограничеными возможностями

Мать 11-летнего мальчика с ограниченными возможностями рассказала о том, с каким трудом ей приходится посещать аллергологов в кожвендиспансере. В здании нет пандусов и ребенка вместе с коляской помогают поднять случайные прохожие. В медицинском учреждении рассказали о том, планируют ли создавать адаптивную среду для лиц с ограниченными возможностями.
По словам женщины, кожвендиспансер она с сыном посещает, как минимум, три раза в год. И каждый визит сталкивается с проблемой его транспортировки.
«Ему уже 11 лет. Самостоятельно поднять коляску по лестнице я не в состоянии. Прошу всегда медперсонал, либо кто есть поблизости. Это крайне тяжело. Даже несколько человек иногда помогают. И для ребенка всегда такой поход - травма. Много раз просила, говорила - толку нет. Это, кажется, единственное медицинское учреждение, где не предусмотрен вообще никакой пандус», - рассказала мать мальчика.
В медицинском учреждении разъяснили, что пандусы у их здания есть, правда, находятся они у черного входа и тоже не очень приспособлены для инвалидных колясок.
«Они не адаптированы, сделаны не по современным стандартам. Понимаете, здание старое, ему 60 лет. А у нас с 2010 года ни разу не проводился ремонт. Сейчас мы готовимся к капитальному ремонту, очень надеемся, что деньги выделят на эти нужды. Естественно, будем включать в смету адаптацию для инвалидов. В целом, особых проблем у нас с их обслуживанием не было. Опять же, наши коридоры тоже не особо адаптированы для таких вещей. Пока обходились, надеемся, после ремонта станет удобнее», - рассказала и.о. директора областного кожно-венерологического диспансера Татьяна Лаврова.
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