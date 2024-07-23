В Мангистау двух госслужащих привлекли к ответственности за нарушение этики

Показатель вопросов профилактической направленности за отчетный период составил 73%.

«В частности, к руководителю аппарата акима Бейнеуского района применено дисциплинарное взыскание в виде «предупреждения о полном несоответствии к службе» по вопросу о допущении дисциплинарного проступка, порочащего государственную службу, предусмотренную пунктом 1 статьи 50, подразделом 4) Закона «О государственной службе Республики Казахстан». Также к заместителю акима Тупкараганского района было применено дисциплинарное взыскание в виде «выговора» за нарушение кодекса поведения госслужащих и проявление грубости при взаимодействии с гражданами», - сообщил руководитель управления контроля в сфере государственной службы департамента по Мангистауской области Агентства по делам государственной службы РК Куаныш Адильханов.