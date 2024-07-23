В Мангистау двух госслужащих привлекли к ответственности за нарушение этики

По итогам 6 месяцев 2024 года проведено 4 заседания Совета по этике, на которых рассмотрено 11 вопросов. По результатам были подняты вопросы 8 профилактических и 3 дисциплинарных дел. Советом рассмотрены дела заместителя акима района и двух руководителей аппаратов акима района, сообщает пресс-служба департамента по Мангистауской области Агентства РК по делам государственной службы.
Показатель вопросов профилактической направленности за отчетный период составил 73%.
«В частности, к руководителю аппарата акима Бейнеуского района применено дисциплинарное взыскание в виде «предупреждения о полном несоответствии к службе» по вопросу о допущении дисциплинарного проступка, порочащего государственную службу, предусмотренную пунктом 1 статьи 50, подразделом 4) Закона «О государственной службе Республики Казахстан». Также к заместителю акима Тупкараганского района было применено дисциплинарное взыскание в виде «выговора» за нарушение кодекса поведения госслужащих и проявление грубости при взаимодействии с гражданами», - сообщил руководитель управления контроля в сфере государственной службы департамента по Мангистауской области Агентства по делам государственной службы РК Куаныш Адильханов.
С учетом данных нарушений в целях их недопущения систематически проводятся мероприятия разъяснительного характера законодательства о государственной службе, требований Этического кодекса и профилактики нарушений.
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