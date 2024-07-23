Ушел из жизни учитель из Жанаозена Серик Сарсенов

Город нефтяников попрощался с Сериком Турарулы Сарсеновым, человеком, посвятившим свою жизнь преподавательству.

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Акимат и маслихат города Жанаозен, организация ветеранов и Общественный совет выражают соболезнования семье и близким Серика Сарсенова.

Серик Турарулы переехал в Мангистаускую область в 90-е годы. Начал свою карьеру учителем географии в средней общеобразовательной школе №7.

«Он обладал исключительным профессионализмом и организаторскими способностями, поэтому достаточно быстро пошел вверх по карьерной лестнице. Занимал должности заместителя директора средней школы №3, а затем более 24 лет работал руководителем ряда образовательных организаций в Жанаозене. Серик Сарсенов был очень сильным наставником, его ученики и сегодня продолжают путь учителя», - говорится в сообщении.

Редакция lada.kz также выражает искренние соболезнования семье Серика Сарсенова.