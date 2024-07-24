Где отключат воду и электроэнергию в Актау 24 июля

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения в среду, 24 июля.
Ремонтные работы по водоснабжению в восьми микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
Так, питьевую воду сегодня в связи с ремонтом отключили:
Также без технической воды сегодня остались жители следующих микрорайонов:
В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.
Комментарии0 комментарий(ев)