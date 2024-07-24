Где отключат воду и электроэнергию в Актау 24 июля

В ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения в среду, 24 июля.

фото из архива Lada.kz

Ремонтные работы по водоснабжению в восьми микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Так, питьевую воду сегодня в связи с ремонтом отключили:

3А микрорайн, дом №27, ориентировочно до 15.00;

11 микрорайон, дом №27, ориентировочно до 17.00;

12 микрорайон, дом №62, ориентировочно до 17.00;

4А микрорайон, здание №33, ориентировочно до 17.00;

8 микрорайон, дом №19, ориентировочно до 15.00;

33 микрорайон, дом №20.

Также без технической воды сегодня остались жители следующих микрорайонов:

12 микрорайон, дом №62;

4 микрорайон, дом №49;

26 микрорайон, дома №№ 21, 22, 23, здание «Достык».

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.