Приехала в Актау - оказалась в Италии: видео казахстанки обсуждают в Сети

В сети набирает популярность видео, снятое казахстанкой Казыной из города Атырау, где она поделилась своими впечатлениями от отдыха в Актау и сравнила его с итальянскими пляжами. Подробнее – в материале Tengri Travel .

Фото предоставлено Казыной

Видео с подписью «Поехала в Актау, но оказалась в Италии» собрало более 100 тысяч просмотров и вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. 27-летняя путешественница Казына рассказала, что видео записала спонтанно. Она приехала в Актау на три дня и решила побывать в местах, где отдыхают местные жители.

Видео получилось спонтанным: я приехала отдыхать в Актау на три дня. Мне хотелось побывать именно в тех местах, где отдыхают местные жители. Одно из таких мест я заметила случайно, гуляя по набережной. Рано утром я отправилась в «Тарасик» – так местные называют это место. Там была атмосфера, напоминающая типичные итальянские пляжи. Люди лежали, загорали, кто-то читал книгу, кто-то рыбачил. Было много пожилых людей в спортивной форме. Я не могла не запечатлеть этот момент, – рассказала она.

«Это Актау?», «Здесь отдыхают люди, которые понимают настоящее море, и я из таких людей. Мы купаемся и летом, и зимой», «У нас есть такие места отдыха? Ни стыда, ни совести, ни адреса», «У вас классное видение», «Те, кто пишет, что Актау лучше Италии, вы просто в Италии не были», «Вода была ледяная», «Добро пожаловать», «Актау лучше, чем Италия», - написали пользователи сети под видео.

Казына поделилась, что часто бывает в Актау, так как этот город находится недалеко от ее родного Атырау. Она отметила, что уровень воды в море за последние годы заметно снизился, что вызывает беспокойство у местных жителей.

Я бываю в Актау достаточно часто, так как сама из Атырау, а эти города находятся близко друг к другу. Я помню, что уровень воды раньше был намного выше. Теперь заметно, что он снизился. Когда общаюсь с местными жителями, они часто говорят об этом. Все это печально. Думаю, для борьбы с этими изменениями необходимо: усиление экологического контроля и мониторинга, сокращение загрязнений, образовательные программы, сотрудничество с учеными, - подчеркнула она.

Для тех, кто планирует приехать в Актау отдыхать на море, Казына дала несколько полезных советов:

Заранее бронируйте жилье: в разгар сезона мест может не хватить.

Изучайте местные достопримечательности: исследуйте архитектуру и историю города, посетите музеи и театры. Особенно впечатляет архитектура театра имени Абая.

Кофейная индустрия: обязательно загляните в кофейни. В Актау также можно заметить, что многие жители имеют питомцев, что делает город еще более атмосферным.

Активности на воде: обязательно покатайтесь на яхтах у скал и почувствуйте себя как в Стамбуле. Также доступны сапборды (сапы) для тех, кто любит активный отдых на воде. В городе и за его пределами есть множество пляжей. Советую обратить внимание на загородные пляжи, которые часто более живописны и менее многолюдны. Найти их можно с помощью приложения «2ГИС».

Туры по Мангистау: в Актау есть множество туров со всеми удобствами. Они предлагают экскурсии по Мангистау к таким местам, как Бозжыра, Бекет-Ата и Долина шаров с невероятной космической атмосферой.

Также обязательно советую посетить Голубую лагуну, местные называют это место «актаускими Мальдивами». Вода там невероятно прозрачная и чистая, а пески золотистые. Однако туда лучше ехать только с туром, так как это дикий пляж и могут быть сложности с самостоятельной поездкой до конечной точки и отсутствием удобств, - порекомендовала она.

Казына также поделилась стоимостью своего трехдневного отдыха в Актау: он обошелся ей всего в 100 000 тенге.