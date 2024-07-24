Спасатели Актау отловили змею на детской площадке

Жители 32А микрорайона были напуганы змеёй, которая заползла на детскую площадку во дворе 29 дома. Горожане вызвали спасателей. Прибывшие специалисты отловили и выпустили ее в другое безопасное место. Подробности сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

Инцидент произошел вечером 17 июля в 32А микрорайоне. Жители 29 дома обнаружили змею, которая заползла на детскую площадку. Испугавшись, горожане вызвали спасателей.

Спасатели змею поймали и выпустили ее в другое безопасное место.

Специалисты ДЧС региона рекомендуют при встречи со змеей обходить ее стороной и не трогать.

Напомним, в Мангистау обитают восемь видов змей. О том, как отличить ядовитую змею от неядовитой, и как вести себя при неожиданной встрече, рассказал нижегородский защитник природы Марк Пестов, координатор общества охраны амфибий и рептилий при экоцентре «Дронт».