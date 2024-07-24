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24.07.2024, 13:17

Через аэропорт Актау за границу незаконно пытались вывезти 55 миллионов тенге

Общество 0 0 Алия Шарипова

Граждане Казахстана пытались незаконно вывезти через аэропорт Актау за пределы страны 55 миллионов тенге. На нарушителей наложили штраф. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным ведомства, с начала 2024 года в Международном аэропорту Актау выявили семь попыток контрабандного вывоза иностранной валюты.

Сотрудниками таможенного поста «Ауежай – Актау» в ходе таможенного контроля международных авиарейсов в направлении Грузии и Исламской Республики Иран у семи граждан Казахстана были выявлены сокрытые денежные средства в общей сумме 115 770 долларов США (на 24 июля – 54 932 865 тенге – прим. авт.). При этом в ходе таможенного оформления до выявления незадекларированных денежных средств граждане в устной форме заявляли об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты, - сообщили в ДГД по Мангистауской области.

По выявленным фактам завели административные дела по части 3 статьи 551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию).

Наложен штраф в 10 МРП. Незадекларированные доллары вернули владельцам, - уточнили в департаменте.

Как отметил руководитель таможенного поста Женисбек Сандыбаев, согласно указу президента РК, запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США. За нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от суммы.

Ранее в аэропорту пресекли попытки незаконного вывоза около 116 тысяч долларов США.

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