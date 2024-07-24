Через аэропорт Актау за границу незаконно пытались вывезти 55 миллионов тенге

Граждане Казахстана пытались незаконно вывезти через аэропорт Актау за пределы страны 55 миллионов тенге. На нарушителей наложили штраф. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.

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По данным ведомства, с начала 2024 года в Международном аэропорту Актау выявили семь попыток контрабандного вывоза иностранной валюты.

Сотрудниками таможенного поста «Ауежай – Актау» в ходе таможенного контроля международных авиарейсов в направлении Грузии и Исламской Республики Иран у семи граждан Казахстана были выявлены сокрытые денежные средства в общей сумме 115 770 долларов США (на 24 июля – 54 932 865 тенге – прим. авт.). При этом в ходе таможенного оформления до выявления незадекларированных денежных средств граждане в устной форме заявляли об отсутствии необходимости декларирования наличной иностранной валюты, - сообщили в ДГД по Мангистауской области.

По выявленным фактам завели административные дела по части 3 статьи 551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию).

Наложен штраф в 10 МРП. Незадекларированные доллары вернули владельцам, - уточнили в департаменте.

Как отметил руководитель таможенного поста Женисбек Сандыбаев, согласно указу президента РК, запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США. За нарушение вышеуказанной нормы предусмотрена административная либо уголовная ответственность в зависимости от суммы.

Ранее в аэропорту пресекли попытки незаконного вывоза около 116 тысяч долларов США.