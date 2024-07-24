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24.07.2024, 13:46

Жители Мангистау смогут добираться до морпорта Курык быстрее

Общество 0 0 Алия Шарипова

Водители смогут добираться до порта Курык на два часа быстрее. О приближающемся завершении капитального ремонта автодороги «Курык – Жетыбай» сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

Фото: министерство транспорта Казахстана
Фото: министерство транспорта Казахстана

В Мангистауской области завершается капитальный ремонт дороги республиканского значения – от села Курык до села Жетыбай. Общая протяженность – 64 километра.

Дорога «Курык – Жетыбай», ведущая в морской порт Курык, обеспечивает выход на важный для Казахстана транспортный коридор – Транскаспийский международный транспортный маршрут. После сдачи объекта в эксплуатацию весь транзитный поток будет напрямую перенаправлен на порт Курык. Если раньше водителям приходилось заезжать в Актау, то теперь добраться до морской гавани можно через село Жетыбай.

Дорога нуждалась в реконструкции почти полвека. Практически завершаем капитальный ремонт. Применяемые дорожно-строительных материалы - отечественного производства. После сдачи объекта в эксплуатацию время выхода на основной коридор ТМТМ по территории нашей страны сократится еще на 2 часа, - отметил глава министерства транспорта Марат Карабаев.

В рамках капитального ремонта специалисты построили путепровод через железную дорогу, три скотопрогона, пескобазу для своевременного обслуживания автомобильной дороги и установили 18 водопропускных труб.

Капитальный ремонт позволит увеличить пропускную способность и обеспечить безопасное дорожное движение.

Напомним, о ремонте автодороги стало известно еще в 2021 году от мангистауского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол». На тот момент завершить работы планировалось в декабре 2023 года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Adai11
Adai11
Сонымен жол кашан бытеды и ашлылады
24.07.2024, 08:59
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