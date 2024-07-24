Дорогу временно перекроют в одном из микрорайонов Актау

О закрытии дороги сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

В связи с проведением работ по реконструкции магистральных инженерных сетей, с 09:00 часов 25 июля до 10:00 часов 26 июля будет временно перекрыта дорога между АЗС и рестораном «Бозжыра» в 11А микрорайоне, - сказано в сообщении.