Дорогу временно перекроют в одном из микрорайонов Актау

В 11А микрорайоне пройдут работы по реконструкции магистральных инженерных сетей. По этим причинам временно будет перекрыта одна из дорог.
О закрытии дороги сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.
В связи с проведением работ по реконструкции магистральных инженерных сетей, с 09:00 часов 25 июля до 10:00 часов 26 июля будет временно перекрыта дорога между АЗС и рестораном «Бозжыра» в 11А микрорайоне, - сказано в сообщении.
АО «Алматыинжстрой», проводящее работы по модернизации магистральных инженерных сетей, просит отнестись с пониманием к причиненным неудобствам.
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