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24.07.2024, 17:21

Осадки выше нормы: каким будет август в Актау

Общество 0 0 Алия Шарипова

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили Lada.kz консультативный прогноз погоды в Актау на август текущего года.

Фото автора
Фото автора

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +25,2..+27,9°С, что около нормы (норма: +25,7..+28,3°С).

В начале первой декады ожидается понижение температуры воздуха ночью от +20..+25°С: на западе области от +17°С до +15..+20°С, на севере +12°С. Днем от +35..+40°С до +26..+31°С, на западе от +32°С до +23°С. Затем предполагается колебание температуры воздуха ночью от +15..+20°С, на севере от +12°С до +21..+26°С, днем от +26..+31°С до +33..+38°С, на западе от +23°С до +30°С.

В первой половине второй декады предполагается повышение температуры воздуха ночью от +15..+20°С до +20..+25°С. Днем от +25..+30°С, на юге области +33°С до +30..+35°С. В середине декады – понижение температуры воздуха ночью до +14..+19°С, на западе региона +10°С, днем до +24..+29°С. В конце декады ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

В начале третьей декады прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от +18..+23°С до +13..+18°С. Днем от +33..+38°С до +27..+32°С, на западе региона от +30°С до +24°С. В конце декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +13..+18°С, днем до +27..+32°С, на западе области +24°С.

Количество осадков за месяц ожидается больше нормы (норма: 4-8 мм).

Кратковременный дождь, гроза, ветер до 15-20 метров в секунду ожидаются часто в первой, в середине второй и третьей декадах. Пыльная буря предполагается в начале первой, третьей декадах. Туман вероятен в начале и в конце первой декады, - сообщили в «Казгидромете».

Специалисты подчеркнули, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер.

Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/-5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца, - заключили в «Казгидромете».

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