В Актау завершились военные учения «Бірлестік-2024»

В Актауском гарнизоне военнослужащие убывают в пункты постоянных дислокаций после проведения оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024». В учениях участвовали около 2000 военнослужащих и порядка 600 единиц военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Погрузка техники. Фото предоставили в пресс-службе Актауского гарнизона

Перевозка войск была организована через железнодорожные и автомобильные дороги Мангистауской области - станции Мангыстау, Жанаозен, Шетпе, Боржакты. Морским путём – через морской порт Актау. Воздушным - через авиационную базу и международный аэропорт Актау.

«Благодаря четкому планированию и координации действий комендатуры военных сообщений совместно с железнодорожными службами удалось погрузить и отправить около 20 железнодорожных эшелонов, состоящих из 380 вагонов, что позволило своевременно и безопасно доставить войска к местам назначения. Перед погрузкой вся техника была проверена и подготовлена к транспортировке. Проведены технические осмотры, обеспечена необходимая упаковка и крепление. Личный состав, задействованный в учениях, прошел специальные тренировки и инструктажи. Обучение включало как технические аспекты погрузки и разгрузки, так и меры безопасности во время транспортировки. В координации с железнодорожными службами установлены четкие графики отправки эшелонов, обеспечена готовность подвижного состава и выделены специальные маршруты для движения военных поездов», - отметил подполковник Гани Сейдишов, комендант комендатуры Военных сообщений.

Военные добавили, что погрузка военной техники и личного состава осуществлялась на специально подготовленных площадках. Процесс был организован с учетом всех мер безопасности и соблюдением строгого регламента. Военнослужащие были размещены в комфортабельных вагонах, обеспечены всем необходимым для длительного переезда. Были созданы условия для отдыха и питания.

Напомним, на территории региона проводилось оперативно-тактическое командно-штабное учение «Бірлестік-2024». В нем приняли участие делегации из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и воинские контингенты.