Фишинг атакует! Налоговики предупредили мангистаусцев о мошенничестве

Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупредил жителей региона о фишинговой атаке, организованной мошенниками. Население просят не переходить по сомнительным ссылкам во избежание кражи персональных данных.

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По данным ведомства, 23 июля на электронную почту работников государственного и квазигосударственного сектора массово рассылалось фишинговое письмо от info@e-salyq-azamat.kz. Темой было указано «Всеобщее обязательное декларирование» - об изменениях в законодательстве по декларированию доходов, платёжеспособности и использовании банковских счетов, а также о присвоении персональных коэффициентов.

В дополнении предлагалось заполнить анкету на сайте https://e-salyq-azamat.kz/KNRKB/ или в ЕТСГО: http://10.61.240.95/in/KNRKB/.

Также во вложении был прикреплен файл с инструкциями и паролем «KZ@1RTce». В письме сообщалось, что пароль также можно скачать с сайта в интернете (https://e-salyq-azamat.kz/KNRKB/file.ini.pdf.lnk.zip) или в ЕТС ГО (http://10.61.240.95/in/KNRKB/file2.ini.pdf.lnk.zip).

Комитетом государственных доходов РК выявлены признаки «фишинговой» атаки, в связи с чем рекомендуем всем пользователям не открывать данное письмо, не переходить по указанным ссылкам и не скачивать вложенные файлы, - предупредили в департаменте госдоходов региона.

Налоговики подчеркнули, что достоверная информация о всеобщем декларировании размещена на официальном сайте либо ее можно уточнить по номеру единого контакт-центра 1414 (добавочный номер 3).

Для справки

ЕТС ГО (единая транспортная среда государственных органов) – услуги связи, посредством которых обеспечивается функционирование вычислительных ресурсов, программного обеспечения, программных продуктов, сервисных программных продуктов и технических средств.