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24.07.2024, 20:25

Жители 34 микрорайона Актау требуют благоустройства

Общество 0 2 Алия Шарипова

По словам жителей 34 микрорайона, территория у домов №№ 15, 16, 17 и 18 давно нуждается в благоустройстве. Люди вынуждены передвигаться по разбитому асфальту, а дети проводить досуг на сломанном игровом комплексе. Комментарии по сложившейся ситуации предоставили в Актауском городском акимате и обслуживающей компании.

Фото предоставлены Ибрагимом Изимбергеновым
Фото предоставлены Ибрагимом Изимбергеновым

О проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются жильцы домов №№ 15, 16, 17 и 18 в 34 микрорайоне, рассказал Ибрагим Изимбергенов. По его словам, у дома №17 продолжительное время не восстанавливают облицовку.

У нас на доме №17 обвалилась штукатурка с торцевой стороны. В 2021 году ее сделали, но она опять обвалилась. Говорили об этом акиму города. Но с тех пор ничего не изменилось, - рассказал житель микрорайона.

Кроме того, детскую площадку, расположенную у домов, со слов Ибрагима Изимбергенова, давно необходимо «освежить». На предоставленных фотографиях можно заметить, что некоторые игровые элементы сломаны либо нуждаются в ремонте.

Помимо прочего, у домов должны были привести в порядок дорогу. Был снят верхний слой покрытия, однако работы забросили. До текущего времени их не завершили.

Как отметил Ибрагим Изимбергенов, на этом проблемы жителей не заканчиваются. В соседнем 38 микрорайоне ведется активное строительство, которое не дает сна и покоя людям.

За нашими домами уже давно построили 38 микрорайон. Между микрорайонами нет асфальта, каждый день 20-30 грузовиков ездят туда-сюда с грузом, поднимают пыль. Не успеваем окна мыть. По утрам будят детей, не дают им спать. Несколько раз говорили водителям, но они не реагируют, - рассказал мужчина.

Ситуацию по состоянию дорожного покрытия и детской площадки прокомментировали в Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

В текущем году планируется установка 80 новых детских игровых площадок. На данный момент соответствующие работы начаты. Указанная детская площадка включена в список, в текущем году будут проведены работы по замене. Кроме того, будет проведен ямочный ремонт внутримикрорайонных автомобильных дорог, - заверили чиновники.

По проблеме внешнего вида домов пояснения предоставил директор КСК «Гауһартас» Асылбек Нуршаханов. Он заявил, что ранее обращался в жилищную инспекцию по поводу капитального ремонта дома, однако на текущий момент ситуация не изменилась. Глава обслуживающей компании намерен снова обратиться в инспекцию.

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