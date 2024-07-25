Где отключат воду и электроэнергию в Актау 25 июля

В каких микрорайонах города сегодня, 25 июля, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.
Как сообщили корреспонденту Lada.kz в ГКП «АУЭС», плановых отключений электроэнергии сегодня, 25 июля, в городе не запланировано, за исключением аварийных ситуаций.
Аварийное отключение электроэнергии в 9 и 14 микрорайонах. Бригада выехала, - сообщает ГКП «АУЭС».
Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
Без воды остались жители следующих микрорайонов:
- 26 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 21, 22, 23, здание «Достык», ориентировочно до 20:00;
- 1 микрорайон, отключили техническую воду в доме № 28, ориентировочно до 17:00;
- 6 микрорайон, отключили питьевую воду в домах №№ 9, 10, 11, ориентировочно до 17:00;
Ремонтные работы без ограничения водоснабжения также ведутся в 21, 12 и 1 микрорайонах.
На верхнюю зону города снижено давление, - отметили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.
Комментарии0 комментарий(ев)