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25.07.2024, 11:05

Самый дорогой рис продавался в Актау

Общество 0 0 Наталья Вронская

Розничная цена килограмма риса в среднем по стране в июне текущего года составила 686 тг. Дороже всего он стоил на западе страны - в Актау (954 тг за кг), Атырау (849 тг) и Уральске (847 тг), сообщает EnergyProm.kz.

Фото с сайта EnergyProm.kz
Фото с сайта EnergyProm.kz

Самые низкие цены на рис наблюдались в Талдыкоргане (511 тг за кг), Кызылорде (547 тг) и Шымкенте (601 тг). 

В июне 2024 года, как сообщают аналитики, в стране рис подешевел, но лишь на 0,5% в сравнении с маем.

При этом за год (то есть к июню 2023 года) цены на рис в Казахстане выросли на 12,5%, что, впрочем, не так много по сравнению прошлогодними показателями, когда удорожание составляло сразу 47,6%.

Между тем по итогам января–мая текущего года отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на рис на 90,2%. 

По сравнению с прошлым годом производство риса в соответствующем периоде выросло на 10,3%, до 79,5 тыс. тонн. Тем временем импорт увеличился сразу на 25,3%, до 8,6 тыс. тонн.

Объём экспорта риса за год уменьшился на 14,3%, составив за январь–май 2024 года 37,9 тыс. тонн, а реализация на внутреннем рынке, наоборот, выросла сразу на 44,6%, до 50,2 тыс. тонн.

Объём производства полуобрушенного, полностью обрушенного или расколотого риса за январь–июнь 2024 года составил 94,4 тыс. тонн — немногим (лишь на 0,5%) больше, чем за аналогичный период 2023-го.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
444
444
Уже почти год назад была поднята цена и только сейчас заметили . И цена уже немного снизилась.
25.07.2024, 17:28
444
444
Уже почти год назад была поднята цена и только сейчас заметили . И цена уже немного снизилась.
25.07.2024, 17:28
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