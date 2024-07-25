Центр крови в Мангистау срочно нуждается в донорах

В регионе ощущается нехватка второй группы крови с положительным резус-фактором, сообщили специалисты центра.
Всех жителей региона просят принять участие в пополнении жизненно важных запасов. Ежедневно благодаря донорам в больницам Мангистау спасают десятки жизней людей.
«Приглашаем вас принять участие в благородной акции по сдаче крови для нуждающихся. В данный момент особенно востребована кровь второй группы с резус-положительным фактором (А(II)Rh+). Если у вас именно такая группа крови, ваш вклад может спасти жизнь многих людей! Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей инициативе и помогите тем, кто в этом действительно нуждается», - сообщили в Центре крови.
Сдать кровь можно с понедельника по пятницу (натощак) по адресу 34А мкр., Центр крови c 8:00 до 13:00 часов.
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