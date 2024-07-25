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25.07.2024, 14:01

В Мангистауской области отмечен рост заболеваемости коклюшем

Общество 0 0 Гульмира Садырова

На территории Мангистауской области с начала года зарегистрировано 28 больных с подозрением на коклюш. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается рост заболеваемости. Об этом сообщил Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Б.Саралтаев. Фото предоставлено департаментом
Б.Саралтаев. Фото предоставлено департаментом

Из 28 случаев подозрения на коклюш заболевание подтверждено у девяти человек.

«По сравнению с прошлым годом, когда лабораторно было диагностировано два случая, показатель увеличился на семь фактов. В этом году заболевание подтверждено у шести детей в возрасте до одного года, три случая приходится на детей в возрасте от одного до четырех лет. Все больные  из неорганизованой категории. Среди них – один ребенок с незаконченным курсом вакцинации, отказ от вакцинации имели четверо детей, медотвод - трое», - рассказал Бердибек Саралтаев.

Что такое коклюш?

Коклюш - бактериальное инфекционное заболевание, проявляющееся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Характеризуется слабым и частым кашлем с последующим резким или свистящим звуком во времия вдоха.

В чем заключается опасность?

Это заболевание очень опасно для детей младшего возраста. Протекает с осложнениями, в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

Каковы пути передачи?

Коклюш легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Каковы симптомы коклюша?

- Симптомы коклюша обычно развиваются в течение 5-10 дней после контакта с бактериями, вызывающими его.

- Грипп или заложенность носа;

- Субфебрильная температура (повышение температуры тела до 37,0-37,9 0С в течение длительного времени;

- Легкий прерывистый кашель;

 - Апноэ (приступ одышки) и цианоз (синяки на отдельных участках кожи, губах и кончиках пальцев) у маленьких детей;

Каковы меры профилактики?

Эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация. Проводится в первые месяцы жизни ребенка в возрасте двух, трех, четырех лет и 18 месяцев, а затем в возрасте шести лет.

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