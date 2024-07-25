В Мангистауской области отмечен рост заболеваемости коклюшем

На территории Мангистауской области с начала года зарегистрировано 28 больных с подозрением на коклюш. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается рост заболеваемости. Об этом сообщил Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Из 28 случаев подозрения на коклюш заболевание подтверждено у девяти человек.
«По сравнению с прошлым годом, когда лабораторно было диагностировано два случая, показатель увеличился на семь фактов. В этом году заболевание подтверждено у шести детей в возрасте до одного года, три случая приходится на детей в возрасте от одного до четырех лет. Все больные из неорганизованой категории. Среди них – один ребенок с незаконченным курсом вакцинации, отказ от вакцинации имели четверо детей, медотвод - трое», - рассказал Бердибек Саралтаев.
Что такое коклюш?
Коклюш - бактериальное инфекционное заболевание, проявляющееся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Характеризуется слабым и частым кашлем с последующим резким или свистящим звуком во времия вдоха.
В чем заключается опасность?
Это заболевание очень опасно для детей младшего возраста. Протекает с осложнениями, в некоторых случаях может привести к летальному исходу.
Каковы пути передачи?
Коклюш легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании.
Каковы симптомы коклюша?
- Симптомы коклюша обычно развиваются в течение 5-10 дней после контакта с бактериями, вызывающими его.
- Грипп или заложенность носа;
- Субфебрильная температура (повышение температуры тела до 37,0-37,9 0С в течение длительного времени;
- Легкий прерывистый кашель;
- Апноэ (приступ одышки) и цианоз (синяки на отдельных участках кожи, губах и кончиках пальцев) у маленьких детей;
Каковы меры профилактики?
Эффективным методом борьбы с инфекцией является вакцинация. Проводится в первые месяцы жизни ребенка в возрасте двух, трех, четырех лет и 18 месяцев, а затем в возрасте шести лет.
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