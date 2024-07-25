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25.07.2024, 16:53

Замена лифтов в поликлинике Актау: определена подрядная организация

Общество 0 4 Алия Шарипова

В рамках конкурса определена подрядная организация, которая займется установкой новых лифтов в Актауской городской поликлинике №1 в 7 микрорайоне. Об этом сообщила директор медицинского учреждения Айгуль Кенжина.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По итогам конкурса победителем определено ТОО «Казахстанская лифтовая компания «Казлифт». Выделенная на закупку сумма не изменилась с момента объявления тендера – 36 300 000 тенге.

По словам Айгуль Кежиной, результаты конкурса стали известны 23 июля текущего года. Она отметила, что предварительно договор с вышеупомянутой компанией будет подписан через две недели.

В 2024 году с целью замены двух лифтов из областного бюджета выделено 36 миллионов тенге. Для закупа и установки лифтов на портал госзакупок была подана заявка в условиях открытого конкурса.

Просьба к пациентам соблюдать правила пользования лифтом, так как в большинстве случаев поломки происходят в результате неправильного пользования. При возникновении дополнительных вопросов просим обращаться в службу внутреннего аудита или по телефону +7 (7292) 51-14-00, - отметила глава поликлиники.

Ранее жители Актау жаловались на то, что не раз застревали в лифтах медучреждения. В середине мая текущего года региональное управление финансов в рамках конкурса стало собирать заявки от потенциальных подрядчиков для того, чтобы заменить два старых лифта на новые.

Для справки

Как сообщается на сайте ТОО «Казахстанская лифтовая компания «Казлифт», компания имеет сертификат соответствия национальному стандарту РК «Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемники для лиц с ограниченными возможностями. Требования к монтажу и эксплуатации». Состоит в реестре отечественных производителей. Является членом Комиссии по национальному содержанию Алматинской области.

Представители компании входили в состав рабочей группы МИР РК (сейчас министерство индустрии и инфраструктурного развития – прим. авт.) по разработке Национального стандарта РК «Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемники для лиц с ограниченными возможностями. Требования к поставке, монтажу и эксплуатации». Являются постоянными экспертами консультантами в рабочих совещаниях/группах местных исполнительных органов по вопросам безопасной эксплуатации лифтов и эскалаторов. Входили в состав рабочей группы мажилиса парламента Казахстана по разработке проекта закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства РК, а также законопроекта «О гражданской защите».

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