Какая связь между арестами в Мангистау и убийством 20-летней давности

Региональные элиты Мангистау считают совершенно справедливым претендовать на часть доходов от добываемой здесь нефти. Сайт ratel.kz обнаружил некую связь между сменой руководства области, арестами крупных нефтяников и убийством бывшего министра промышленности и торговли Казахстана Хайруллы Оспанова, произошедшее 20 лет назад.

фото с сайта drive2.ru

Прокуратура Мангистауской области сообщила о задержании бывшего директора ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», дочерней организации «КазМунайГаза», оказывающей транспортные услуги для АО «Мангистаумунайгаз» и других «дочек» КМГ. Кроме руководителя компании (кстати, выпускника Академии финансовой полиции и бывшего сотрудника финпола), задержаны также начальник производственно-технического отдела ТОО и два представителя подрядных организаций.

Им вменяется в вину хищение в составе организованной преступной группы 11 млн тенге в ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшэн", а также перечисление подрядчикам 2,2 млрд тенге за фактически неоказанные транспортные услуги и безосновательное возмещение за счет бюджетных средств расходов подрядной компании на сумму более 700 млн тенге.

Всего с начала прокурорской проверки в Мангистау начато 19 досудебных расследований, которые находятся в производстве областного департамента экономических расследований. В рамках расследования по фактам хищения и растраты бюджетных средств задержаны 8 лиц, в том числе 4 руководящих должностных лица дочерних компаний АО "НК "КазМунайГаз", говорится в сообщении прокуратуры.

Эти события невольно перекликаются с трагедией 21-летней давности, когда в подъезде жилого дома в Актау было совершено покушение на директора ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» и ТОО «Ойл Констракшн Компани», бывшего министра промышленности и торговли Казахстана Хайруллу Оспанова. Убийцы сначала дважды выстрелили в него, а потом добили ножом – бывший высокопоставленный чиновник скончался в больнице.

Непосредственные исполнители заказного убийства были приговорены к 18 годам лишения свободы. Заказчик Ержан Сагындыков получил 14 лет с конфискацией имущества.

Бывший министр был направлен для работы в Актау собственником АО «Мангистаумунайгаз» (основным акционером компании была в то время индонезийская «Сентрал Эйша Петролеум»), который давно подозревал, что в двух дочерних компаниях ММГ процветает воровство. Оспанов тогда сломал налаженную систему списания денег на несуществующую аренду техники и невыполненные работы, поставил заслон внутренним поборам, взяткам, хищениям запчастей, бензина и стройматериалов. Ержан Сагындыков же являлся сыном руководителя дочерней компании «Ойл Констракшн Компани» – ТОО «Нефтестрой».

Непосредственным мотивом заказа на убийство суд признал тот факт, что на территории базы «Нефтестрой» много лет функционировала принадлежащая Сагындыковым нелегальная АЗС, через которую реализовывалось топливо, принадлежащее ММГ. Оспанов попытался закрыть заправку. И поплатился за это жизнью.

Что связывает эти две истории? Ни для кого не является секретом, что региональные элиты Мангистау считают совершенно справедливым претендовать на часть доходов от добываемой здесь нефти, которая, как они считают, "принадлежит им по праву рождения". Отсюда и раздутые штаты местных нефтесервисных компанией, и активное неприятие «чужаков» в их менеджменте, и требование жирных подрядов и контрактов. Достаточно вспомнить, как в апреле прошлого года рабочие нефтесервисной компании «БерАли» из Жанаозена приехали в Астану и фактически взяли в блокаду здание министерства энергетики страны, требуя признать компанию победителем тендера, проведенного ОМГ.

Тогда результатом стали уголовные дела, возбужденные в отношении двух заместителей гендиректора «Озенмунайгаза» с суммой хищений и ущерба в 1 млрд тенге. Теперь началось наведение порядка в «Мангистаумунайгазе».

Наверное, совпадение, но сообщение о задержании руководителей дочерних компаний КМГ появилось спустя два месяца после того, как в Мангистау практически одновременно сменились аким области и руководители областных силовых ведомств.