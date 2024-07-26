Где отключат воду и электроэнергию в Актау 26 июля

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 26 июля, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

Жители Актау столкнутся с временными неудобствами, связанными с отключением водоснабжения, сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Сегодня, 26 июля, без воды остались жители следующих микрорайонов:

- 12 микрорайон, отключили питьевую и техническую воду в доме № 62, ориентировочно до 17:00;

- 1 микрорайон, отключили питьевую воду в доме № 21, ориентировочно до 15:00;

- 27 микрорайон, отключили техническую воду в домах №№ 15, 16, 16А, с 64 до 67;

- 30 микрорайон, отключили техническую воду в доме №168, ориентировочно до 17.00.

Ремонтные работы без ограничения водоснабжения также ведутся в 3А и 28А микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.