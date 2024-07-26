Осетровый конфискат для избранных: чиновники акиматов Тупкараганского и Каракиянского районов оштрафованы

Департаментом агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области выявлены нарушения в работе акиматов Тупкараганского и Каракиянского районов. По данным ведомства, местные власти каждый год без конкурса выбирали одну и ту же компанию - ТОО «Kazakh Osseter» - для реализации конфискованной рыбы, что исключало конкуренцию. За это нарушение сотрудников акимата оштрафовали.

Фото из архива Lada.kz

В антимонопольном департаменте региона сообщили, что услуга реализации и хранения рыбы осетровых пород находится в конкурентной среде.

Согласно законодательству, местные исполнительные органы определяют организацию для хранения и дальнейшей реализации конфискованной рыбы осетровых пород путем проведения конкурса государственных закупок.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм акиматы Тупкараганского и Каракиянского районов ежегодно определяли одну организацию в лице ТОО «Kazakh Osseter», без проведения конкурса, тем самым устранили конкуренцию. Таким образом, пограничная служба, органы внутренних дел и рыбинспекция в ходе рейдовых мероприятий передавали всю конфискованную рыбу только в ТОО «Kazakh Osseter», - сообщили в ведомстве.

За совершение антиконкурентных действий (бездействия) в отношении должностных лиц вышеуказанных акиматов постановлением антимонопольного органа выписаны штрафы согласно части 1 статьи 163 КоАП РК.

По данным ведомства, руководитель отдела акимата Каракиянского района, не согласившись с постановлением о наложении штрафа, обратился в суд.

Доводы должностного лица акимата Каракиянского района о том, что в случае конфискации рыбы осетровых пород за полчаса будет создана комиссия и в течение трех дней определена организация путем проведения конкурса государственных закупок, суд посчитал несостоятельными и необоснованными. Все правовые структуры для законного и быстрого принятия решений о реализации конфискованной рыбы должны быть созданы заранее. Специализированным судом по административным правонарушениям Актау и апелляционной судебной коллегией постановление Антимонопольного органа признано законным и обоснованным. В итоге должностное лицо выплатил штраф в размере 300 МРП (1 107 600 тенге), - отметили в антимонопольном департаменте.

Сотрудник акимата Тупкараганского района признал свою вину и решил воспользоваться возможностью рассмотреть дело по упрощенной процедуре. Он оплатил штраф в размере 50% от положенной суммы, что составило 150 МРП (553 800 тенге).