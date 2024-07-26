18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.72
515.17
5.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.07.2024, 10:36

Осетровый конфискат для избранных: чиновники акиматов Тупкараганского и Каракиянского районов оштрафованы

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Департаментом агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области выявлены нарушения в работе акиматов Тупкараганского и Каракиянского районов. По данным ведомства, местные власти каждый год без конкурса выбирали одну и ту же компанию - ТОО «Kazakh Osseter» - для реализации конфискованной рыбы, что исключало конкуренцию. За это нарушение сотрудников акимата оштрафовали.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

В антимонопольном департаменте региона сообщили, что услуга реализации и хранения рыбы осетровых пород находится в конкурентной среде.

Согласно законодательству, местные исполнительные органы определяют организацию для хранения и дальнейшей реализации конфискованной рыбы осетровых пород путем проведения конкурса государственных закупок.

Однако, в нарушение вышеуказанных норм акиматы Тупкараганского и Каракиянского районов ежегодно определяли одну организацию в лице ТОО «Kazakh Osseter», без проведения конкурса, тем самым устранили конкуренцию. Таким образом, пограничная служба, органы внутренних дел и рыбинспекция в ходе рейдовых мероприятий передавали всю конфискованную рыбу только в ТОО «Kazakh Osseter», - сообщили в ведомстве.

За совершение антиконкурентных действий (бездействия) в отношении должностных лиц вышеуказанных акиматов постановлением антимонопольного органа выписаны штрафы согласно части 1 статьи 163 КоАП РК.

По данным ведомства, руководитель отдела акимата Каракиянского района, не согласившись с постановлением о наложении штрафа, обратился в суд.

Доводы должностного лица акимата Каракиянского района о том, что в случае конфискации рыбы осетровых пород за полчаса будет создана комиссия и в течение трех дней определена организация путем проведения конкурса государственных закупок, суд посчитал несостоятельными и необоснованными.  Все правовые структуры для законного и быстрого принятия решений о реализации конфискованной рыбы должны быть созданы заранее. Специализированным судом по административным правонарушениям Актау и апелляционной судебной коллегией постановление Антимонопольного органа признано законным и обоснованным. В итоге должностное лицо выплатил штраф в размере 300 МРП  (1 107 600 тенге), - отметили в антимонопольном департаменте.

Сотрудник акимата Тупкараганского района признал свою вину и решил воспользоваться возможностью рассмотреть дело по упрощенной процедуре. Он оплатил штраф в размере 50% от положенной суммы, что составило 150 МРП (553 800 тенге).

На сегодняшний день внесенные Антимонопольным органом предписания об обеспечении конкуренции акимами Каракиянского и Тупкараганского районов исполнены в полном объеме, - заключили в ведомстве.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Неужели так много рыбы конфискуется у браконьеров? Хотя, о чем это я? Похоже что и браконьерят под покровительством властей.
26.07.2024, 08:35
Pluto 9701
Pluto 9701
Интересно было бы узнать кто хозяин ТОО «Kazakh Osseter» не исключено что сами себе и продавали.
26.07.2024, 06:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…