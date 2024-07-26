И все-таки спад! В Мангистау скорректировали данные по коклюшу

Как мы сообщали ранее, заболевание в этом году подтверждено у девяти человек.

«По сравнению с прошлым годом, когда лабораторно было диагностировано 15 случаев, показатель этого года снизился на шесть фактов. Все зарегистрированные больные - дети до 14 лет. Заболевание подтверждено у шести детей в возрасте до одного года, три случая приходится на детей в возрасте от одного года до пяти лет. Восемь из девяти детей не были привиты, у одного ребенка - незавершенная вакцинация. Все больные – из неорганизованой категории», - рассказал Бердибек Саралтаев.