И все-таки спад! В Мангистау скорректировали данные по коклюшу

С 1 января по 25 июля текущего года в Мангистауской области зарегистрировано девять заболевших коклюшем. Бердибек Саралтаев, заместитель руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, корректируя данные по заболеваемости, отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается снижение показателя.
Как мы сообщали ранее, заболевание в этом году подтверждено у девяти человек.
«По сравнению с прошлым годом, когда лабораторно было диагностировано 15 случаев, показатель этого года снизился на шесть фактов. Все зарегистрированные больные - дети до 14 лет. Заболевание подтверждено у шести детей в возрасте до одного года, три случая приходится на детей в возрасте от одного года до пяти лет. Восемь из девяти детей не были привиты, у одного ребенка - незавершенная вакцинация. Все больные – из неорганизованой категории», - рассказал Бердибек Саралтаев.
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