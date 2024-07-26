Условный пожар в торговом центре «Hazar bazary» будут тушить спасатели Актау

Сегодня, 26 июля, в торговом центре «Hazar bazary» пройдут пожарно-тактические учения. Горожан просят соблюдать спокойствие. Об этом сообщили в группе по связи с общественностью службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве сообщили, что сегодня, 26 июля, в 15:00 будут проведены пожарно-тактические учения в торговом центре «Hazar bazary» в 31 микрорайоне.

Задача спасателей - изучить планировку помещений и отработать с сотрудниками торгового центра порядок действий в случае возникновения реального ЧП.