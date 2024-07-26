Сколько автомобилей растаможили за полгода в Мангистау

Около семи тысяч автомобилей растаможено в Мангистауской области с начала года. В основном автомобили импортированы из Объединенных Арабских Эмиратов и Грузии. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

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В ведомстве сообщили, что с начала года (по состоянию на 25 июля 2024 года) таможенное оформление по процедуре «Выпуск товаров для внутреннего потребления» прошлио 6 873 легковых автотранспортных средства.

Общая статистическая стоимость данных автомобилей составила 69 миллионов долларов США.

В основном авто импортированы из двух стран: 2 750 автомобилей из ОАЭ и 4 032 из Грузии. При проведении растаможки указывается цена автомобиля. Ценовая информация на автотранспортные средства размещена на сайте Комитета государственных доходов МФ РК, которая обновляется и дополняется по мере необходимости. Данная сетка носит рекомендательный характер и представлена в качестве информации, - отметили в ведомстве.

Таможенным законодательством установлен перечень документов, подтверждающих сведения, заявленные в таможенной декларации. К примеру, если цена ввозимого авто значительно отличается от ценовой информации Комитета государственных доходов, перевозчикам нужно предоставить следующие документы:

- прайс-лист производителя или автодилера, его коммерческие предложения;

- коммерческое предложение офертами продавцов ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида;

- пояснения по основаниям и условиям предоставления продавцом скидок покупателю. Справку от продавца о том, что была предоставлена скидка и в каком размере от начальной стоимости.

При этом отмечается, что вышеуказанные документы необходимо предоставлять вместе с подачей декларации на товары. Данная мера поможет существенно сократить время проведения таможенной очистки.

Таможенная очистка в Республике Казахстан проводится в электронном виде посредством информационной системы органов государственных доходов, в связи с чем участник внешнеэкономической деятельности имеет возможность самостоятельно подать декларацию на товар путем подписания своей ЭЦП с любого места нахождения. Правила таможенной очистки ввозимых легковых авто довольно просты. Импортер при таможенном декларировании товаров должен определить его таможенную стоимость как затраты, понесенные им на приобретение, а также сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан (расходы на транспортировку, его страховые случаи), - подчеркнули в ведомстве.

В ДГД региона отметили, что в качестве документов могут быть использованы: экспортная декларация страны отправления, инвойс, транспортные расходы на доставку товара, договор купли-продажи между покупателем и продавцом, банковский перевод, аукционный лист.