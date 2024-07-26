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26.07.2024, 15:46

Юная жительница Актау украсила стены подъезда в национальном стиле

Общество 0 2 Лиана Рязанцева

Преображение унылого подъезда случилось в одном из домов в 5 микрорайоне Актау. 16-летняя жительница дома Айзада Мангитбаева превратила подъезд в арт-объект, разукрасив стены в национальном казахском стиле. Журналистам Lada.kz удалось поговорить с мамой юной художницы.

Коллаж автора
Коллаж автора

Стены подъезда одного из домов в 5 микрорайоне украшают рисунки национальных казахских инструментов, таких как домбра, жетиген и кобыз, а также изображения казахских девушек в традиционных костюмах и мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави.

За полтора месяца юная жительница дома Айзада Мангитбаева постепенно превращала пространство в подъезде в арт-объект.  

Айзада проживает в этом доме с самого рождения вместе с мамой Айгуль Сабырбаевной.

У моей дочери нет художественного образования, она просто очень любит рисовать с детства. Ей пришла в голову идея сделать наш подъезд немного красивее и уютнее, потому что здесь было пусто и мрачно. Она решила украсить стены рисунками в казахском национальном стиле. Рисовала оно с помощью акриловых красок, никто ей не помогал. Всё сделали за свой счёт: сами покупали краски и сами рисовали, - рассказала мама девушки Айгуль Сабырбаевна.

Жители подъезда оценили по достоинству труд юной соседки.

Некоторые соседи относились с уважением и говорили, какая красота появилась с тех пор, как мы начали воплощать эту идею. Однако некоторые выражали своё недовольство и хмурились, когда видели наше творчество, - отметила мама юной художницы.

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