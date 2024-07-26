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26.07.2024, 16:01

Не для слабонервных! Воду для полива на кладбище в Актау подают в глухую полночь

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау с жалобой. По их словам, воду для полива на кладбище теперь подают с полуночи до шести утра. В связи с этим горожане вынуждены поливать растения на могилах своих близких днем привозной водой из дома. В компании ИП «Алтын Нур», занимающейся содержанием кладбища, прокомментировали жалобу горожан.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Горожане рассказали, что на городском кладбище Актау нет воды для полива. Люди возят её из дома, чтобы сберечь зеленые насаждения.

Воду для полива на кладбище теперь подают только с двенадцати ночи до шести утра. В это время кладбище закрыто, и, соответственно, никто не может поливать. Возмущает другой факт: на кладбище есть бочки, которые можно было бы заполнять ночью, пока подают воду, но этого никто не делает. Теперь мы вынуждены привозить воду из дома, чтобы поливать растения на могилах своих близких, - жалуются жители города.

В компании ИП «Алтын Нур», занимающейся содержанием кладбища, заявили, что вода доступна в течение дня, но с небольшим давлением, и находится рядом с центральным входом.

В связи с нехваткой питьевой воды в городе нам предоставили график подачи воды только на ночное время, но несмотря на это, днём на кладбище вода есть, хотя давление низкое, и её можно набрать у центрального входа. Поздно ночью или рано утром наш сторож старается заполнять бочки. Однако люди чаще всего приезжают поливать после работы, и вода в бочках быстро заканчивается, - рассказал руководитель компании «Алтын Нур» Нуржан Байнеков.

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