Чек-лист для водителей Актау: как экономить топливо, рассказали в АО НК «КазМунайГаз»

На странице Telegram-канала АО НК «КазМунайГаз» опубликовали советы по экономии топлива для водителей.

Фото автора

В АО НК «КазМунайГаз» дали 10 советов автовладельцам, как экономить топливо.

КМГ рекомендует автолюбителям соблюдать следующие правила:

Плавная езда: резкие старты и резкое ускорение значительно увеличивают расход топлива. Плавно разгоняйтесь и переключайте передачи, чтобы сэкономить до 2 литров топлива на 100 км;

Контроль давления в шинах: поддерживайте правильное давление в шинах. Недокачанные шины увеличивают сопротивление качению и расход топлива;

Уберите все лишнее: лишний груз в багажнике увеличивает расход топлива. Освободите машину от ненужных предметов для экономии топлива;

Поддерживайте обороты двигателя до 2000 об/мин: это помогает снизить расход топлива и износ двигателя;

Соблюдайте зазоры в свечах зажигания: это обеспечивает полное сгорание смеси и снижает расход топлива;

Держите безопасное расстояние: движение за другим автомобилем в зоне с разреженным воздухом снижает расход топлива;

Избегайте езды в сильный дождь: это увеличивает расход топлива на 15%;

Ездите с поднятыми стеклами: опущенные стекла увеличивают сопротивление воздуха и расход топлива на 1,5%;

Обходите выбоины аккуратно: резкое ускорение на выбоинах увеличивает расход топлива. Езжайте аккуратно, чтобы снизить расход топлива;

Регулярный осмотр автомобиля: заменяйте загрязненные фильтры, чтобы улучшить поступление воздуха в двигатель и снизить расход топлива.

Следуя этим советам, вы можете значительно сэкономить на топливе и продлить срок службы вашего автомобиля, - заключили специалисты АО РНК «КазМунайГаз».

Напомним, в Казахстане, в том числе Мангистауской области, с 1 июля выросли цены на сжиженный нефтяной газ. В Актюбинской, Атырауской, Мангистауской областях – 59 тенге за литр (было 54 тенге).