Бродячий скот поедает растения в Актау – куда звонить?

В городской администрации редакции Lada.kz рассказали о том, куда жителям Актау обращаться в случае обнаружения пасущихся в областном центре домашних животных.

Фото жителя 3 микрорайона Аяна Карджаува

Жители 3 микрорайона сняли на видео лошадей, свободно передвигающихся без хозяина.

Они ели траву, листву с деревьев, а также разгуливали на детской площадке, - говорит житель 3 микрорайона Аян Карджаув.

В Актауском городском отделе ЖКХ корреспонденту Lada.kz сообщили, что данным вопросом уже занимается полиция. Та, в свою очередь, уже проверяет информацию по попавшим на видео животным.

После того, как установят хозяина скота, его привлекут к административной ответственности. В случае любого правонарушения или преступления просим немедленно сообщать в дежурную часть «102», - сообщили в департаменте полиции региона.

Стоит отметить, что жители Актау не в первый раз жалуются на скот, который пасется в областном центре и поедает зеленые насаждения, численность которых за последние годы заметно сократилась.