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27.07.2024, 15:06

Аким Актау: горожане должны получать качественное тепло

Общество 0 0 Сергей Кораблев

Градоначальник Абилкаир Байпаков поручил усилить работу по подготовке к отопительному сезону, передает пресс-служба Актауского городского акимата.

Фото пресс-службы городского акимата
Фото пресс-службы городского акимата

На заседании штаба по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону под председательством акима города обсуждены вопросы подготовки к отопительному сезону многоквартирных жилых домов и социальных объектов города.

На совещании присутствовали представители ТОО «МАЭК», ГКП «Каспий жылу, су арнасы», АО «Алматыинжстрой», проводящие работы по реконструкции магистральных инженерных сетей города, представители учреждений по обслуживанию жилья, руководители организаций образования, управление по ЧС и ответственные отделы акимата города.

Руководитель отдела ЖКХ Жанболат Жакыпов уверяет, что подготовка к отопительному сезону в городе идет полным ходом.

По состоянию на сегодняшний день из 1291 многоквартирных жилых домов в городе 65% уже прошли ревизию. В целях проведения промывочных работ по трубопроводам отделом составлен соответствующий график, и работы ведутся в соответствии с ним. Завершение этих работ планируется на сентябрь, что обеспечит своевременную и качественную подготовку к отопительному сезону, - сообщил спикер.

Аким города поручил руководителям городских учреждений обеспечить наличие необходимых специалистов, отвечающих за отопление социальных объектов.

В первую очередь горожане должны получать качественное тепло. В связи с этим по заказу Мангистауского областного отдела ЖКХ в городе ведется реконструкция 11,3 километров магистральных инженерных сетей. Необходимо обеспечивать своевременное теплоснабжение социальных объектов. Особое внимание следует уделять вопросам отопления объектов образования, медицины, культуры и спорта, и это нужно строго контролировать руководителям учреждений. В обслуживающих организациях, с которыми заключены договоры, важно наличие всех необходимых специалистов. Важно предотвратить все возможные проблемы с теплоснабжением и усилить подготовку к отопительному сезону, - сказал аким города.

Напомним, проблемы с отоплением возникают в областном центре ежегодно. Ранее редакция Lada.kz публиковала спецвыпуск, посвященный данной теме. Подробнее по ссылке.

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