Инцидент на Скальной тропе в Актау собрал скопище спецслужб

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Казахстанка Айнур Шайморданова поделилась, что она с подругой пришла фотографироваться на «Скальную тропу». Спустя 10 минут, стоя на камне, покрытого водорослями, она поскользнулась и упала.

Она не местная, не знала, что они скользкие, поскользнулась и упала своим весом на руки. Я начала ее поднимать, она кричала «Рука, рука». Я испугалась, посадила ее и решила вызвать скорую. Позвонила и сказала, что девушка упала на берегу моря у Скальной тропы. Оператор, видимо, не так меня поняла и решила, что девушка упала именно оттуда. Спустя короткое время со всех сторон приехали полицейские, скорая, спасатели. Мне еще за короткое время позвонило множество человек, даже не знаю, с каких органов, спрашивали, где точно мы находимся, - рассказала Айнур Шайморданова.

Пострадавшую девушку, по словам Айнур Шаймордановой, переместили в карету Скорой помощи и сообщили, что ей необходима операция. У нее диагностировали серьезный перелом руки. Она находится в больнице.

Женщина удивлена массовой реакции спецслужб, которые по приезду действовали оперативно и слаженно.

В ДЧС Мангистауской области сообщили, что вечером 25 августа поступила информация о падении девушки со скалы (Скальная тропа). Сотрудники оператино-спасательного отряда, участвовавшие в профилактической агитации, добрались до места вызова, в ходе которого было установлено, что девушка 1994 года рождения, уроженка Актюбинской области, приехавшая в Актау, упала с камня. Спасатели помогли отнести пострадавшую в безопасное место.