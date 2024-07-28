Опасный футбол: с ремонтом поля затянули в Актау

Вопрос с износившимся покрытием футбольной площадки на территории школы №10 поднимался еще в прошлом году, но так и не решился. В администрации города предоставили комментарий по ситуации.

Фото автора

Летние каникулы некоторые школьники в 11 микрорайоне проводят за игрой в футбол на территории школы №10. Их родители не могут добиться решения проблемы с заменой покрытия, которое на текущий момент является травмаопасным.

В администрации учебного заведения корреспонденту Lada.kz ответили, что капитальный ремонт футбольного поля проводился в 2008 году.

Теперь же, заверили в руководстве, капитальный ремонт школы запланирован на следующий 2025 год. В настоящее время готовятся документы.

Напомним, попортившееся покрытие футбольной площадки на территории школы №10 раскритиковали родители учащихся в 2023 году.