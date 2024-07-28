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28.07.2024, 15:41

Как в Актау обстоят дела с поливом?

Общество 0 231 Сергей Кораблев

Полив растений в этом году, как и в предыдущих, заявляют горожане, довольно слабый. Листья на многих деревьях пожелтели, а часть зеленых насаждений больше напоминает сухостой. Комментарий по проводимым в городе работам предоставили в ответственном за полив ТОО «Green City Aktau».

Фото автора
Фото автора

Местные жители заявляют, что полив этим летом недостаточен и проводится частично.

Уровень деятельности ТОО «Green City Aktau» почти нулевой. Засушить все деревья – это, наверное, сокровенная мечта акимата, - усмехается житель 11 микрорайона Владимир.

На примере 11 микрорайона видно, что, действительно, многие насаждения погибли, образовался сухостой.

Как таковой массовой гибели деревьев не наблюдаем, но есть случаи гибели деревьев по различным причинам, - подчеркнули в ТОО «Green City Aktau».

Гибель зеленых насаждений обусловлена несколькими причинами:

  • плохая экология – выбросы химических предприятий, увеличение количества автомобилей, истощенная почва;
  • проведение необходимых городу ремонтных, строительных и дорожных работ, в ходе которых могут повредиться корни растений;
  • незаконная вырубка зеленых насаждений;
  • естественное старение.

На следующей неделе мы ожидаем прибытия исследовательской аналитической группы ученых из КазНИИ ЗиКР по оценке текущего состояния зеленого фонда и составлению прогноза на следующий год, - отметили в компании.

В свою очередь акиматом Актау разработаны графики полива растений по периметрам микрорайонов, на социально значимых территориях, а также на внутримикрорайонных территориях. Установлена норма и кратность полива по видам деревьев.

По городу нашими силами проложены трубопроводы общей длиной свыше 120 километров и подключены к магистральным сетям ГКП «Каспий жылу, су арнасы», установлены водомеры и краны забора воды. Осуществляется подвоз воды к объектам 35 водовозами из источника «Родник» в 1А микрорайоне. Массово внедряется капельная система полива растений, что актуально в условиях дефицита воды. Заключены договоры с КСК, ОСИ, ИП на предмет полива закрепленных территорий. Это 29 КСК, ОСИ, ИП, которые обслуживают 305 многоквартирных домов. В договоре четко обозначены количество деревьев в зоне действия договора, сроки и норма полива. Исполнители получают денежное вознаграждение за объем выполненных работ, компенсацию за расход воды. Благодаря этой системе сотрудничества 69 человек получили работу в качестве озеленителей и получают стабильную зарплату. Наши представители тщательно проверяют качественное исполнение договорных обязательств, проводят опрос жильцов, ведут постоянный мониторинг, - объяснили в компании по уходу за зелеными насаждениями.

Как оказалось, 11 микрорайон обслуживает ИП Омарова. По данным ТОО «Green City Aktau», претензий по качеству работ к данному ИП нет.

В качестве доказательств озеленители предоставили график проводимого полива в восьми домах и фотофиксацию:

  • в доме №31 – 3, 15, 28 июня, а также 10 и 19 июля;
  • в доме №32 – 1, 13, 26 июня, а также 9 и 19 июля;
  • в доме №36 – 4, 17, 19, 29 июня, а также 2, 12 и 20 июля;
  • в доме №37 – 19 июня, а также 2, 12 и 23 июля;
  • в доме №38 – 6, 19, 29 июня, а также 12 и 20 июля;
  • в доме №39 – 4, 6, 24 и 29 июля, а также 1, 12 и 20 июля;
  • в доме №41 – 29 июня, а также 13 и 22 июля;
  • в доме №42 также проводился полив несколько раз.

Lada.kz публикует несколько подтверждающих фото.

Стоит отметить, в указанных домах много палисадников, за которыми ухаживают сами жильцы.

ТОО «Green City Aktau» занимается уходом за зелеными насаждениями города с весны 2022 года.

Мы высаживаем новые деревья, кустарники, многолетние и однолетние цветы, проводим работы по формированию лунок, удобряем органическими и минеральными удобрениями, организовываем полив, прополку сорняков, вывоз растительных остатков в мусорные полигоны. По заявкам службы «109» осуществляем спил сухостоя и санитарную обрезку, стрижку кустарников и газонов, - сообщили в компании.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Arzt_MD
Arzt_MD
Комиссии, заседания... Что тут думать? Надо поливать и все. Каждый год не могут наладить полив. Ну это же видно без всяких комиссий.
29.07.2024, 09:20
Adai11
Adai11
Коретынмын жас балдар суарып журген, 11-10 ды
29.07.2024, 03:22
molchun
molchun
ИП Омарова ведёт полив для галочки и фотофиксации, выборочно и только вблизи домов, сам наблюдаю это. Шланги все дырявые и когда ведут полив всё в лужах у подъездов как будто ливень прошёл, да и поливают редко и мало так лишь бы влажность показать. А насчёт карагачей нужна качественная обработка химикатами от листоеда и короеда что уже много много лет не делается, в 80-е годы мой отец работал на спецмашине в цехе озеленения города так он и днём и ночью обрабатывал и городские деревья и базы отдыха и теплицы, деньги город выделял и контролировал работы , а сейчас очковтирательство и распил финансов , и называется бизнесом.
29.07.2024, 02:28
sake bakeevich
sake bakeevich
У нас, в 9 мкр полив стал в этом году намного лучше чем в прошлые годы, не знаю достаточен ли он но что поливают больше это всем видно. А желтеют от вредителя карагачи, этого листоеда не могут победить уже лет двадцать, толи он такой живучий, толи не тот ядохимикат применяют или же мало химиката.
28.07.2024, 15:24
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