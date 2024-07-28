Жители Актау пожаловались на «захват» пешеходной зоны застройщиком

Землю общего пользования, а именно пешеходную зону, застройщик огородил забором и начал строительство высотного дома. Жителей 14 микрорайона возмутил факт происходящего. Комментарий предоставили в городской администрации.
С жалобой на установку ограждения с захватом тротуара за домом №33 обратились жители 14 микрорайона. Они утверждают, что проход по пешеходной дорожке закрыли более двух недель назад, теперь участок приходится обходить, выходя на проезжую часть.
В Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства корреспонденту Lada.kz сообщили, что их сотрудники установили застройщика – им является компания ТОО «К7 GROUP».
На время строительства проход будет временно закрыт.
Руководитель строительства указал, что согласно эскизного проекта на данном участке им будет выполнено благоустройство и озеленение, - заверили чиновники.
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