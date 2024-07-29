Где отключат воду и электроэнергию в Актау 29 июля

Редакция Lada.kz узнала, будут ли сегодня, 29 июля, в Актау плановые отключения электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня отключили питьевую воду.

В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе временно отключили питьевое водоснабжения в следующих микрорайонах: 9, 10, 11, 12, 13, верхняя часть 14 и 15, 16 микрорайон - дома №№11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 44, 73, а также 17 микрорайон - дома №№ 1, 20, 21.

Ремонтные работы будут проводиться ориентировочно до 20:00. Данные работы являются аварийными в связи с порывом на магистральном трубопроводе питьевой воды, - сообщили в ГКП «КЖСА».

Также в связи с порывами воду отключили в следующих микрорайонах:

- 4 микрорайон, отключили техническую воду в доме №13, ориентировочно до 17.00;

- 3А микрорайон, отключили техническую воду в доме №11, ориентировочно до 17.00;

- 28 микрорайон, отключили питьевую воду в доме №15, ориентировочно до 17.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 29 июля, по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.