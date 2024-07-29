18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.83
515.38
5.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.07.2024, 11:35

В Актау всего три городских фонтана и они не работают

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

Два месяца лета уже прошли, а фонтаны в Актау до сих пор не заработали. В Актауском городском отделе ЖКХ рассказали, когда планируют подключить три фонтана, которые находятся на их балансе.

 

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

В Актауском городском отделе ЖКХ пояснили, почему фонтаны, которые находятся на их балансе, до сих пор не подключены.

На нашем балансе имеются три фонтана - «Каравелла» на площади Астана в 4 микрорайоне, около областной мечети «Бекет-Ата» в 26 микрорайоне и на территории областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне. Все три фонтана на данный момент не подключены еще. Это связано с тем, что поздно определилась подрядная организация, которая будет заниматься их обслуживанием, - заявили в акимте Актау.

По данным городского отдела ЖКХ, все три фонтана планируют запустить в августе.

Сейчас проводятся подготовительные работы, - отметили в акимате.

На вопрос журналиста о том, как долго будут работать фонтаны после их подключения, в акимате ответили, что этот вопрос будет рассмотрен уже после запуска.

Напомним, ранее в Актауском городском отделе ЖКХ заявляли, что городские фонтаны запустят до конца июня. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
glu-info
glu-info
В Актауском городском отделе ЖКХ рассказали, что фонтаны запустят в декабре.
29.07.2024, 14:31
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…