В Актау всего три городских фонтана и они не работают

Два месяца лета уже прошли, а фонтаны в Актау до сих пор не заработали. В Актауском городском отделе ЖКХ рассказали, когда планируют подключить три фонтана, которые находятся на их балансе.

Фото из архива Lada.kz

В Актауском городском отделе ЖКХ пояснили, почему фонтаны, которые находятся на их балансе, до сих пор не подключены.

На нашем балансе имеются три фонтана - «Каравелла» на площади Астана в 4 микрорайоне, около областной мечети «Бекет-Ата» в 26 микрорайоне и на территории областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне. Все три фонтана на данный момент не подключены еще. Это связано с тем, что поздно определилась подрядная организация, которая будет заниматься их обслуживанием, - заявили в акимте Актау.

По данным городского отдела ЖКХ, все три фонтана планируют запустить в августе.

Сейчас проводятся подготовительные работы, - отметили в акимате.

На вопрос журналиста о том, как долго будут работать фонтаны после их подключения, в акимате ответили, что этот вопрос будет рассмотрен уже после запуска.

Напомним, ранее в Актауском городском отделе ЖКХ заявляли, что городские фонтаны запустят до конца июня.