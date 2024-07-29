Все пьют! Интересные факты о воде в свете частых отключений в Актау

В условиях частых отключений питьевой воды в Актау редакция Lada.kz решила рассмотреть важный вопрос: сколько дней человек может прожить без воды? Этот вопрос актуален для жителей Актау, так как проблемы с водоснабжением стали частью повседневной жизни.

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Согласно информации из различных источников в интернете, вода является жизненно важным элементом для человеческого организма. Вода участвует во множестве физиологических процессов, включая переваривание пищи, транспортировку питательных веществ, регулирование температуры тела и многие другие.

Сколько времени человек может прожить без воды?

Без еды человек может прожить несколько недель, но без воды его жизнь ограничена гораздо меньшим сроком. В среднем, человек может выжить без воды от 3 до 7 дней. Этот диапазон зависит от различных факторов, таких как температура окружающей среды, уровень физической активности и общее состояние здоровья.

Как дефицит воды влияет на организм?

Недостаток воды в организме приводит к обезвоживанию, что может иметь серьезные последствия. Симптомы обезвоживания включают:

- сухость во рту и горле;

- усталость и слабость;

- головные боли и головокружение;

- тёмная моча и уменьшение её объёма;

- в тяжелых случаях — потеря сознания.

Обезвоживание может нарушить работу жизненно важных органов и систем, что в свою очередь может привести к более серьезным медицинским состояниям.

В первой половине XX века американский физиолог Эдвард Адольф тщательно изучал вопрос выживания без воды в условиях пустыни. В изданной по итогам экспериментов книге («Физиология человека в пустыне», 1947) указано, существуют факторы, влияющие на срок, в течение которого человек может прожить без воды.

Факторы, влияющие на выживаемость без воды

Температура окружающей среды: в жаркую погоду организм теряет воду быстрее через потоотделение. В таких условиях человек может выжить без воды лишь несколько дней.

Физическая активность: физическая нагрузка ускоряет процесс потери жидкости, сокращая время, в течение которого человек может обходиться без воды.

Здоровье и возраст: люди с хроническими заболеваниями или пожилые люди могут страдать от обезвоживания быстрее, чем молодые и здоровые.

Известный иранский врач, доктор Ферейдун Батмангелидж, в своей книге под названием «Вода для здоровья, для выздоровления, для жизни» описал несколько свойств воды, важных для здоровья человека. Вода является увлажнителем поверхностей суставов костей. Она предупреждает развитие артритов и болей в спине. Вода улучшает работу иммунной системы, способствуя тем самым борьбе с вирусными и бактериальными инфекциями. Вода предупреждает сгущение крови и образование тромбов (сгустков крови) в сосудах сердца и головного мозга. Тем самым вода предупреждает развитие инфарктов и кровоизлияний в мозг. Вода напрямую связана с функцией головного мозга, поскольку она участвует в синтезе так называемых нейротрансмиттеров, тем самым обеспечивая познавательную деятельность, функцию памяти и умственную концентрацию. Вода предупреждает нарушения памяти, характерные для пожилых людей, а также снижает риски болезни Альцгеймера, Паркинсона и других заболеваний. Вода позволяет нам лучше выглядеть, поскольку она увлажняет кожу и придает ей свежий и здоровый вид.

Сколько воды нужно пить?

Врачи рекомендуют в среднем ежедневно выпивать полтора-два литра чистой негазированной воды.

Как подготовиться к частым отключениям воды

В свете частых отключений питьевой воды в Актау важно предпринять меры для обеспечения себя и своей семьи достаточным запасом воды. Два главных совета:

Иметь запас воды - храните достаточное количество бутилированной воды на случай отключений. Рекомендуется иметь минимум 2 литра воды на человека в день.

Экономное использование - научитесь эффективно использовать воду и минимизировать её потери.

Уникальные случаи выживания без воды дольше недели

Несмотря на то, что ученые указывают на недельный срок, в течение которого человек способен выжить без воды, все же есть исключения из правил. Известны случаи, когда люди, попавшие в экстремальные условия, смогли прожить дольше. В 1947 году медики спасли жизнь мужчины из города Фрунзе. Без воды он прожил 20 дней. Когда его обнаружили, он был без сознания, имел травму черепа, практически не дышал, но медики выходили его и вернули к жизни.

В 1985 году при землетрясении в Мехико под руинами на протяжении почти двух недель пробыл без еды и воды 9-летний мальчик. Когда спасатели добрались до него, он уже потерял сознание. Но медики спасли ребенка – уже на следующий день он мог говорить и самостоятельно передвигаться.

В 2006 году в Японии мужчина-пенсионер решил совершить прогулку в горах. Он заблудился. Спасатели нашли его только на 24-й день. Мужчина был без сознания, температура тела его составляла 22ºС, состояние его было близко к анабиозу. Горе-путешественника удалось спасти.

Рекорд поневоле

Книга рекордов Гиннесса утверждает, что дольше всех без воды продержался Андреас Михавеч из Австрии, хотя его «достижение» стало результатом чужой халатности и едва не окончилось трагически. 1 апреля 1979 года трое полицейских арестовали 18-летнего Михавеча после автомобильной аварии, поместили в камеру предварительного заключения и забыли о нем на недели. Каждый из них считал, что задержанного выпустил кто-то из его коллег.

Молодой человек пытался звать на помощь, но никого не было рядом. Он провел 18 дней без еды и почти без воды: Михавечу иногда всё же удавалось слизывать конденсат со стен находившейся в подвальном помещении камеры, где царила относительно высокая влажность. 18 апреля его случайно обнаружил не подозревавший о задержанном офицер полиции. К тому времени Андреас Михавеч похудел на 24 килограмма и был на грани смерти от жажды и истощения. К счастью, его удалось спасти.

Интересные факты о воде

Первый официальный бизнес по торговле бутилированной водой открылся в Бостоне в 1760-х годах: компания под названием Jackson's Spa разливала в бутылки минералку и продавала ее для «терапевтического» использования. В 1990-х в этот бизнес пришли гиганты индустрии безалкогольных напитков: PepsiCo вывела на рынок воду Aquafina, Coca-Cola — Dasani, Nestle — Pure Life.

По данным newgrodno.by, самая дорогая питьевая вода в 2024 году продается в Монако. Жители европейского княжества за полуторалитровую бутылку воды вынуждены платить 5,8 долл. США.

Далее идут Антигуа и Барбуда (2,59 долл. США) и Центральноафриканская Республика (2,49 долл. США). В топ-10 стран с самой дорогой питьевой водой также вошли: Барбадос, Багамы, Коста-Рика, Гренада, США, Эритрея, Исландия.

Самая дешёвая в мире вода и самое высокое потребление зафиксировано в Казахстане и в странах Центральной Азии. Бутилированная вода в Казахстане, как и в целом в ЦА и в СНГ, стоит недорого, хотя и многократно дороже, чем питьевая водопроводная.

По данным ЮНЕСКО, самая чистая вода находится в Финляндии.

За всю свою жизнь человек выпивает примерно 35 тонн воды.

Существует и опасная вода. Так, например, в Азербайджане есть вода, в которой много метана, поэтому она может загореться, если поднести к ней спичку.

В условиях отсутствия в Мангистауской области природных источников пресной воды в Актау с 1963 года осуществляется промышленное производство питьевой воды в большом масштабе с использованием опреснения воды Каспийского моря. По данным ТОО «МАЭК», актаускую питьевую воду можно квалифицировать как искусственную, приготовленную на базе дистиллята и минерализованной воды. Дистиллят получают выпариванием морской воды в выпарных аппаратах, а минерализованную воду добывают из местного подземного месторождения Куюлус из глубины около 500 метров.

Пригодна ли морская вода для питья?

Морская вода не пригодна для питья в её естественном состоянии из-за высокого содержания соли. Потребление солёной воды может привести к обезвоживанию и другим серьёзным медицинским проблемам. Для её употребления необходима опреснительная обработка, которая удаляет соли и делает воду безопасной для питья.

В одном литре морской воды содержится от 34 до 36 различных солей, придающих ей неприятный горьковатый вкус.

В составе морской воды больше всего находится хлорида натрия, который является сырьем для производства обычной поваренной соли. При употреблении воды с такой концентрацией вещества уничтожается кишечная микрофлора, нарушается процесс переваривания пищи и приводит к дисбалансу пищеварительной системы, истощению организма.