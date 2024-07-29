В 2025 году из Актау можно будет улететь в Усть-Каменогорск, Караганду и Костанай

В 2025 году в Актау планируется открытие новых авиарейсов. Об этом на пресс-конференции в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Берик Изгалиев.

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По словам Берика Изгалиева, на сегодняшний день через международный аэропорт Актау осуществляется восемь внутренних и 13 международных авиарейсов. За шесть месяцев 2024 года наблюдается рост количества пассажиров через аэропорт Актау. Так, если по итогам шести месяцев 2023 года было 678 320 пассажиров, то в 2024 году этот показатель составил 755 254 пассажира.

По итогам шести месяцев 2024 года проведены некоторые работы. Что касается новых авиарейсов, то мы будем предлагать более доступные цены населению. В 2025 году из Актау будут открыты рейсы в Усть-Каменогорск, Караганду и Костанай. Кроме того, в сфере железнодорожного транспорта обновлено 33 вагона в направлении «Мангистау - Семей», 90 вагонов в направлении «Мангистау - Алматы», 36 вагонов в направлении Атырау, 20 вагонов в направлении Уральска, девять в направлении Актобе, восемь в направлении Бейнеу. Что касается сферы пассажирских перевозок автомобильным транспортом, то на сегодняшний день в регулярных автомобильных пассажирских перевозках в Мангистауской области задействованы 16 перевозчиков, 48 маршрутов, 292 единицы автотранспорта. Доля обновленных автобусов составляет 80%, - сказал Берик Изгалиев.

Также в ходе брифинга Берик Изгалиев поделился планами на будущее.

В 2024 году будут продолжены работы по модернизации автобусов по сложившемуся механизму. Всего до конца 2024 года будет закуплено 102 автобуса. Также управлением объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации по реализации проекта реконструкции железнодорожного вокзала Мангистау, победителем конкурса признано ТОО «АрхиПросто». 1 июля 2024 года данный проект направлен на государственную экспертизу. В сентябре 2024 года планируется получить положительное заключение государственной экспертизы. После реализации проекта реконструкции железнодорожного вокзала пропускная способность вокзала Мангистау будет увеличена с 2000 до 4000 человек в сутки, - говорит Берик Изгалиев.

Руководителя управления отметил, что автомобильные дороги Мангистауской области входят в тройку лучших.

Общая протяженность автомобильных дорог в регионе составляет-3058 километров. В том числе республиканского значения – 1013 километров, областного значения – 1024 километра, районного значения – 1021 километр. По итогам 2023 года доля автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 96%. В прошлом году по 10 проектам были проведены работы по реконструкции и строительству автомобильных дорог протяженностью 193,3 км. В этом году проекты продолжаются, полностью завершен проект и введена в эксплуатацию автодорога «Хонда - село Умирзак», - отметил Берик Изгалиев.

Что касается проектов, которые будут реализованы в 2024 году, Берик Изгалиев отметил, что по программе «Развитие регионов» на четыре проекта было выделено 4,6 млрд, в настоящее время ведутся работы по 58 км.

В частности, реконструкция автомобильной дороги от водозабора «МАЭК» до морского порта Курык, реконструкция автомобильной дороги от железнодорожного переезда ХГМЗ длиной 6,2 км до станции №17 в Актау, реконструкция автомобильной дороги в 1 микрорайоне. В Актау будут проведены работы по строительству внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба протяженностью 8,0 км до перекрестка в районе ХГМЗ, реконструкции автомобильной дороги от 19А микрорайона до пересечения с постом №20, - заключил Берик Изгалиев.

Также по программе «Ауыл – Ел бесігі» реализуются 19 проектов протяженностью 150,7 км стоимостью 5,8 млрд тенге.