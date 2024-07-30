Онкологи Мангистау приглашают жителей на бесплатное обследование

Врачи Мангистауского областного онкологического центра проведут День открытых дверей для жителей региона. Кампания пройдет в рамках Всемирного дня борьбы с раком легких, который отмечается 1 августа. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

Здание онкоцентра. Фото из архива Lada.kz

Врачи-онкологи проведут консультацию и обследование желающих с целью профилактики рака легких. При необходимости исследование будет проведено с помощью низкодозного компьютерного томографа.

Как сообщили в пресс-службе, по данным на начало года эта нозология занимала третью позицию по онкозаболеваниям в Казахстане. При этом, лидирующую позицию в статистике смертности.

Врачи призывают жителей области позаботиться о своем здоровье и прийти на бесплатный прием в онкологический центр 2 августа с 9:00 до 13:00 часов.

Адрес: Актау, 1А мкр., здание №3.