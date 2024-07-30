Кто разрешил стихийную торговлю на скальной тропе в Актау?

Торговые точки с закусками и напитками в прогулочной зоне на набережной стали причиной появления в Сети скандального видео от блогера из Актау. Отдел предпринимательства несколько лет подряд сообщал о запрете торговли в данных местах, однако некоторых бизнесменов отсутствие разрешения нисколько не смущает. В акимате выразили свою позицию.

стоп кадр из видео

Блогер Азамат Сарсенбаев прогулялся по скальной тропе и обнаружил несколько стихийных ларьков с напитками и закусками. В своей публикации он обратился к акимату города.

«Акимат, с каких пор вы начали раздавать разрешение на торговлю на скальной тропе? У кого это надо взять разрешение? Честно говоря, мне не жалко, если люди начинают зарабатывать и делать бизнес в туристических точках нашего города. Просто мне жаль тех людей, которые в тех же местах создают свой бизнес, вкладываются в строительство помещения, открывают уютные кофейни, создают стабильные рабочие места, исправно платят налоги, и единственная их надежда отбить свои вложения, это весенне-летний период, когда толпы людей едут на подобные локации, чтобы отдохнуть. И, на тебе, какая-то «крыша» из акимата дает разрешение человеку, он, в свою очередь, кустарным способом создает точку продажи и создает проблемы предпринимателю, который вложился в нормальную эстетичную кофейню, тем самым отбивая у того всякое желание развивать бизнес… Тут и рядом не пахнет развитием малого бизнеса, тем более развитием туризма в регионе, это прямой саботаж, причем, тупым кустарным способом», - написал общественник.

Поддержали мнение Азамата Сарсенбаева и большинство подписчиков.

«Ведь было такое красивое место... Превратилось в станцию железнодорожную, где продают пирожки и кукурузу. Базар, больше не слов. Одно сожаление», - пишут люди.

Были и те, кто напомнил, что именно спрос рождает предложение, а не наоборот.

«Вот, читаю комментарии и народ вроде как недоволен, но ведь спрос рождает предложения, не так ли ? То есть, если бы никто ничего не покупал, то и таких точек не было бы ? Задумайтесь ...», - предложил горожанин «байкотировать» продажи.

Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства сообщил, что никаких официальных разрешений на продажу на набережной не выдавал.