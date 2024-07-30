18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.37
514.97
5.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
30.07.2024, 09:50

Кто разрешил стихийную торговлю на скальной тропе в Актау?

Общество 0 0 Наталья Вронская

Торговые точки с закусками и напитками в прогулочной зоне на набережной стали причиной появления в Сети скандального видео от блогера из Актау. Отдел предпринимательства несколько лет подряд сообщал о запрете торговли в данных местах, однако некоторых бизнесменов отсутствие разрешения нисколько не смущает. В акимате выразили свою позицию.

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

Блогер Азамат Сарсенбаев прогулялся по скальной тропе и обнаружил несколько стихийных ларьков с напитками и закусками. В своей публикации он обратился к акимату города.

«Акимат, с каких пор вы начали раздавать разрешение на торговлю на скальной тропе? У кого это надо взять разрешение? Честно говоря, мне не жалко, если люди начинают зарабатывать и делать бизнес в туристических точках нашего города. Просто мне жаль тех людей, которые в тех же местах создают свой бизнес, вкладываются в строительство помещения, открывают уютные кофейни, создают стабильные рабочие места, исправно платят налоги, и единственная их надежда отбить свои вложения, это весенне-летний период, когда толпы людей едут на подобные локации, чтобы отдохнуть. И, на тебе, какая-то «крыша» из акимата дает разрешение человеку, он, в свою очередь, кустарным способом создает точку продажи и создает проблемы предпринимателю, который вложился в нормальную эстетичную кофейню, тем самым отбивая у того всякое желание развивать бизнес… Тут и рядом не пахнет развитием малого бизнеса, тем более развитием туризма в регионе, это прямой саботаж, причем, тупым кустарным способом»,  - написал общественник.

Поддержали мнение Азамата Сарсенбаева и большинство подписчиков.

«Ведь было такое красивое место... Превратилось в станцию железнодорожную, где продают пирожки и кукурузу. Базар, больше не слов. Одно сожаление», - пишут люди.

Были и те, кто напомнил, что именно спрос рождает предложение, а не наоборот.

«Вот, читаю комментарии и народ вроде как недоволен, но ведь спрос рождает предложения, не так ли ? То есть, если бы никто ничего не покупал, то и таких точек не было бы ? Задумайтесь ...», - предложил горожанин «байкотировать» продажи.

Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства сообщил, что никаких официальных разрешений на продажу на набережной не выдавал.

«Со стороны акимата разрешение не выдано. Если житель столкнется с такой ситуацией, нужно позвонить: 102», - заявили в администрации города.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

4 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
«Со стороны акимата разрешение не выдано. Если житель столкнется с такой ситуацией, нужно позвонить: 102», - заявили в администрации города - что это со стороны акимата, или в акимате сплошь пинпонгисты и футболисты!?? А ничего что там буквально в 50 метрах полицейский участок, зачем тогда перекладывать опять на граждан вопрос или сотрудники акимата не граждане, нет ответственной гражданской позиции и тем более не представляют ответственную исполнительную власть? Интересно услышать теперь комментарии полиции, осталось только им еще сказать что это не их ответственность и все, круг замкнется, в кругу все свои, и проблем нет. Мир всем!
30.07.2024, 12:42
Adai11
Adai11
Баска тусыретын зат курып калгандай осы каламызда, немесе баска проблема жок па
30.07.2024, 06:22
Adai11
Adai11
Ышын тар екен сенын блогер мырза, "спрос рождает предложения", осы бойынша бизнесс болады гой, ана сенын айткан кафе лерын багасы дейты карашы, мункын сены калтан терен шыгар сондай отыруга и тамактануга, бырак 80% адамнын калтасы котермейды ондайды, соны тусын
30.07.2024, 06:20
maksimsh
maksimsh
Что у нас, общественным мнением теперь блогеры владеют? Как кустарники могут помешать его кофейне? Если боится конкуренции, так ему нечего делать в бизнесе. Сколько нужно подписчиков, чтобы твое мнение услышали? Или у нас проблем в городе нет, так за людьми гоняться которые пирожки продают... Уже больше месяца как оставляли заявку на ремонт ливневки в 4м- гремит как ср*ный поезд бесконечный! Они изначально неправильно сделаны - должны быть вдоль дороги, а не поперек, отсюда и наводнения после дождя: вот лучше бы про это ролики снимали, а не про пирожки
30.07.2024, 05:20
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…