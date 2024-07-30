Где отключат воду и электроэнергию в Актау 30 июля

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

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В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня, 30 июля, отключение электроэнергии по городу не ожидается, за исключением аварийных ситуаций.

В ГКП «КЖСА» сегодня не предоставили информацию об отключениях питьевой и технической воды.

Но, в Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов жалуются на отсутствие питьевой и технической воды.

С 8 утра жалобы поступают из следующих микрорайонов: 5, 12, 13, 14, 16 и 29.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.