Где отключат воду и электроэнергию в Актау 31 июля

Коммунальные службы предоставили редакции Lada.kz данные о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения.

Фото istockphoto.com

В ГКП «КЖСА» сообщили, в каких микрорайонах сегодня, 31 июля, отключили питьевую воду.

В связи с порывом без питьевой воды остались жители 14 микрорайона. Под ограничением дома №№11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 17.00.

Также питьевое водоснабжение отключили в 9 микрорайоне. Под ограничением дома №№1, 2, 3, гостиница Renaissance. Ориентировочно до 15.00.

В связи с ремонтными работами в 15 микрорайоне питьевое водоснабжение отключили в домах №№ 42 и 43. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - 13.00.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.