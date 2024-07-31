18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
475.37
514.97
5.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
31.07.2024, 11:04

Будут ли школьников Актау бесплатно кормить?

Общество 0 0 Лиана Рязанцева

На сайте Премьер-Министра Республики Казахстан сообщается, что с 1 сентября 2024 года по всей стране начнется реализация проекта по обеспечению школьников бесплатным и льготным питанием. Редакция Lada.kz обратилась в городской отдел образования, чтобы узнать, будут ли школьники Актау получать бесплатное питание.

Фото kun.uz
Фото kun.uz

В публикации на сайте Премьер-Министра РК сообщается, что с 1 сентября 2024 года во всех регионах Казахстана начнется масштабирование проекта по предоставлению бесплатного и льготного питания школьников в рамках «Социального кошелька».

Проект нацелен на обеспечение доступности и прозрачности мер государственной поддержки, оказываемой казахстанцам. В пилотном режиме с конца 2023 года в стране реализуются такие сервисы, как предоставление лекарственных средств отдельным категориям граждан, бесплатного и льготного питания в школах. По предоставлению лекарств подключены 43 организации, реализовано 30 тыс. рецептов; по бесплатному и льготному питанию в школах – 93 организации, выдано 27 тыс. обедов. 

Разработчики «Социального кошелька» намерены распространить успешный опыт данных пилотов.

«Социальный кошелек» призван облегчить получение гражданами мер государственной поддержки за счет того, что внутри приложения eGov собираются все инструменты и меры поддержки, которые государство оказывает гражданину. Удобно получать госпомощь, отслеживать всю историю. Ваучеры выписываются персонализировано, что исключает возможность каких-либо незаконных приписок. Планируется, что до конца текущего года по горячему питанию и по лекарствам продукт будет доступен всем гражданам нашей страны, — сообщил генеральный директор ТОО BTS Digital Нуртай Абилгалиев.

Редакция Lada.kz обратилась в городской отдел образования с вопросом о бесплатном питании для школьников Актау, уточнив, будет ли оно предоставляться всем ученикам с 1 по 11 классы или только определенным категориям. В ответе сообщили, что ожидают официального письма от Министерства, не уточнив, от какого именно.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…