Будут ли школьников Актау бесплатно кормить?

На сайте Премьер-Министра Республики Казахстан сообщается, что с 1 сентября 2024 года по всей стране начнется реализация проекта по обеспечению школьников бесплатным и льготным питанием. Редакция Lada.kz обратилась в городской отдел образования, чтобы узнать, будут ли школьники Актау получать бесплатное питание.

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В публикации на сайте Премьер-Министра РК сообщается, что с 1 сентября 2024 года во всех регионах Казахстана начнется масштабирование проекта по предоставлению бесплатного и льготного питания школьников в рамках «Социального кошелька».

Проект нацелен на обеспечение доступности и прозрачности мер государственной поддержки, оказываемой казахстанцам. В пилотном режиме с конца 2023 года в стране реализуются такие сервисы, как предоставление лекарственных средств отдельным категориям граждан, бесплатного и льготного питания в школах. По предоставлению лекарств подключены 43 организации, реализовано 30 тыс. рецептов; по бесплатному и льготному питанию в школах – 93 организации, выдано 27 тыс. обедов.

Разработчики «Социального кошелька» намерены распространить успешный опыт данных пилотов.

«Социальный кошелек» призван облегчить получение гражданами мер государственной поддержки за счет того, что внутри приложения eGov собираются все инструменты и меры поддержки, которые государство оказывает гражданину. Удобно получать госпомощь, отслеживать всю историю. Ваучеры выписываются персонализировано, что исключает возможность каких-либо незаконных приписок. Планируется, что до конца текущего года по горячему питанию и по лекарствам продукт будет доступен всем гражданам нашей страны, — сообщил генеральный директор ТОО BTS Digital Нуртай Абилгалиев.

Редакция Lada.kz обратилась в городской отдел образования с вопросом о бесплатном питании для школьников Актау, уточнив, будет ли оно предоставляться всем ученикам с 1 по 11 классы или только определенным категориям. В ответе сообщили, что ожидают официального письма от Министерства, не уточнив, от какого именно.