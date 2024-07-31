Школьник из Актау вошел в тройку лучших на Международной олимпиаде по химии ІСһО-2024

Адильжан Молдагул, учащийся 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» в Актау, завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде ІСһО-2024, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото ЦОК региона

В Саудовской Аравии 30 июля завершилась 56-я Международная олимпиада по химии ІСһО-2024. International Chemistry Olimpiad входит в топ-7 самых престижных олимпиад в мире. Сборная республики уже третий год подряд демонстрирует высокие результаты.

В данной олимпиаде приняли участие более 350 школьников из 88 стран.

В этом году ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» из Мангистауской области Адильжан Молдагул завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что учащимся, победившим на крупных международных олимпиадах, предоставляется возможность поступить в вузы страны с внеконкурсным грантом. Также выплачивается денежное вознаграждение. За золотую медаль - 1500 МРП (5 538 000 тенге), за серебряную - 1000 МРП (3 692 000 тенге), за бронзовую - 500 МРП (1 846 000), также предусмотрена награда для наставников, подготовивших учащихся.