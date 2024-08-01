Где отключат воду и электроэнергию в Актау 1 августа

В каких микрорайонах города сегодня, 1 августа, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

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Сегодня, 1 августа, ремонтные работы по водоснабжению в четырех микрорайонах Актау будет вести ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

В связи с порывом в 3А микрорайоне без питьевой воды остались жители домов №№ 22, 27 и без технической жители 11 дома. Ориентировочное время восстановления водоснабжения - с 15.00 до 20.00.

Также техническое водоснабжение ограничили в связи с ремонтом во 2 микрорайоне. Под ограничением дома №№ 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33. Ориентировочно до 20.00.

Без питьевой воды в связи с ремонтом остались жители домов №№ 2, 3, 5 в 28 микрорайоне, а также дома в 29А микрорайоне, Толкын-1, Толкын-2.

В домах 28А микрорайона снижено давление.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что сегодня по городу не запланировано проведение планово-предупредительных работ.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.